「PROsite（プロサイト）三河安城店」オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社ではこの度、建築に携わるプロ（職人）のお客様を対象とする専門業態「PROsite（プロサイト）三河安城店」をオープンする運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

PROsite 三河安城店は、2024年 8 月にオープンした「PROsite 岡崎店」に続く、専門業態 7号店です。プロの方々が必要とする資材・材料・工具を豊富に揃え、関連するサービスも充実させました。プロの方々にとって、より便利な「資材・材料・工具倉庫」として長くご利用いただけるよう、新たな店づくりに取り組んでまいります。

＜PROsite 三河安城店の特徴＞

１． 特に（大工、内装、電気、設備、土木、外構の）専門業者様に対して必要な道具や消耗品、足りなかった材料を品揃え致します。

２． 経験豊富な従業員を配属。専門的な商品の問い合わせに応えられるように致します。

３．プロのお客様にとって、メインの仕事道具である電動工具の買取サービスを致します。

日々高性能化し、仕事の効率化につながる電動工具の買い替えをサポート致します。

４． 忙しいプロのお客様のために、売場にない商品もお取り寄せいたします。

工具類を中心に午前10時までのご注文で最短当日夕方お渡しのサービスを致します。

＜PROsite 三河安城店外観＞

資材館

本館（工具・金物・作業衣料）

＜PROsite 三河安城店の概要＞

1．オープン予定日2026年4月1日

2．施設名称PROsite 三河安城店

3．所在地愛知県安城市三河安城町2丁目24番地1

4．電話番号0566-95-4302

5．営業時間6：30～20：00

6．建物構造売場棟：鉄骨造1層建て 倉庫棟：木造

7．敷地面積4,737平方メートル 1430坪

8．建築面積本館棟：964 平方メートル 資材館棟：985平方メートル 倉庫棟：97平方メートル

9．延床面積 本館棟 938平方メートル 資材館棟：829平方メートル 倉庫棟：97平方メートル 284坪

10．店舗概要 店内売場1,768平方メートル バックヤード 97平方メートル 合計1,865平方メートル

11．駐車場52台