【ポムポムプリン×日比谷花壇】デビュー30周年を祝う“ほっと一息”つけるコラボレーション花束を全国の日比谷花壇で販売開始

株式会社日比谷花壇ポムポムプリン×日比谷花壇

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、全国の日比谷花壇店舗（一部除く）にて、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念したコラボレーション花束全3種類を、期間限定で販売します。また、日比谷花壇オンラインショップでも、EC限定デザインのポムポムプリンコラボレーションフラワーギフトを好評販売中です。

2025年の「サンリオキャラクター大賞」で見事1位に輝いたポムポムプリン。そんなポムポムプリンデビュー30周年を祝し、日比谷花壇ではポムポムプリンの優しく温かな世界観をイメージした特別なコラボレーションフラワーギフトをご用意しました。

ポムポムプリン30周年限定のコラボレーション花束は、ポムポムプリンをイメージした温かなイエローを中心とした季節の生花をセレクトしており、ポムポムプリンが描かれた可愛らしいデザインのオリジナルラッピングとマッチした優しい仕上がりとなっています。

空間をやわらかに彩るひだまり色の花々と、見ているだけでホッとするポムポムプリンの愛らしい姿が心地よい時間を届けてくれます。お祝いのギフトにはもちろん、自分へのご褒美としても最適です。

≪ポムポムプリン×日比谷花壇 店頭限定フラワーアイテム 詳細≫

ポムポムプリン×HIBIYA KADAN パピエブーケ（右）、シュシュフルール（左下）、ブーケ（中央）

商品名：ポムポムプリン×HIBIYA KADAN パピエブーケ

価格：2,200円（税込）

サイズ：高さ約30cm、幅約13cm、奥行約13cm

商品名：ポムポムプリン×HIBIYA KADAN シュシュフルール

価格：2,500円（税込）

サイズ：高さ約20cm、幅約16cm、奥行約16cm

商品名：ポムポムプリン×HIBIYA KADAN ブーケ

価格：3,850円（税込）

サイズ：高さ約43cm、幅約23cm、奥行約15cm

ポムポムプリンがお花畑でお散歩しているような、のんびり温かい雰囲気を花束にしました。ひだまり色の優しいお花を、プリンくんの限定ラッピングペーパーで包んでお届けします。お部屋に飾るだけで心がぽかぽかする癒やしの時間をお楽しみください。

販売期間：2026年3月17日（火）～4月19日（日）

販売店舗：日比谷花壇店舗情報：https://shop.hibiyakadan.com/

【HIBIYA KADAN】西武池袋店、そごう横浜店、新宿小田急エース店

【Hibiya-Kadan Style】アトレ恵比寿店、渋谷ヒカリエShinQs店、セレオ八王子店、+F店、小田急町田店、アトレ新浦安店、シァル桜木町店、ジョイナステラス二俣川店、アトレ大船店、海老名店、ASTY静岡店、なんばCITY店、Odakyu OX Flower with Hibiya-Kadan Style湘南台店

※店舗によりお取り扱い商品のラインアップが異なる場合があります。使用する花材や色は画像と異なる場合があります。

≪ポムポムプリン×日比谷花壇 オンラインショップ限定フラワーアイテム 詳細≫

ポムポムプリン×日比谷花壇 オンラインショップ特集ページ：https://www.hibiyakadan.com/ext/pompompurin/(https://www.hibiyakadan.com/ext/pompompurin/)

■ポムポムプリンそのまま飾れるブーケ

ポムポムプリンそのまま飾れるブーケポムポムプリンそのまま飾れるブーケ 寄りラッピングペーパー

商品名：ポムポムプリンそのまま飾れるブーケ

価格：6,050円（税込・送料別）

花材：生花（バラ、カーネーション、ガーベラ、アルストロメリア、ヒペリカム、グリーン）

資材：ラッピングペーパー、リボン、オリジナルカード、カードピック

サイズ：高さ：約20cm、幅：約16cm、奥行き：約16cm

https://www.hibiyakadan.com/item/7652MH127.html

■プリ＆アーティフィシャルアレンジメント「ポムポムプリン」

プリ＆アーティフィシャルアレンジメント「ポムポムプリン」プリ＆アーティフィシャルアレンジメント「ポムポムプリン」 寄りボックスデザイン

商品名：プリ＆アーティフィシャルアレンジメント「ポムポムプリン」

価格：5,500円（税込・送料別）

花材：プリザーブドフラワー（バラ、カーネーション、アジサイ、センニチコウ）、ドライフラワー（小花）、アーティフィシャルフラワー（リンゴ）、樹皮製造花資材

資材：オリジナルボックス、ファイバー

サイズ：高さ：約8cm、幅：約11cm、奥行き：約11cm

https://www.hibiyakadan.com/item/7652MF130.html

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

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日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com