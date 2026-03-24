金貨銀貨シリーズ第２弾『ゴールドバー（金インゴット）は金貨・銀貨にかえてください』本日発売

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株式会社　セルバ出版


セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役　森忠順）は、『ゴールドバー（金インゴット）は金貨・銀貨にかえてください 』を、2026年３月24日アマゾン、4月6日より書店にて発売いたします。




目次

第１章　ゴールドバー（金インゴット）の限界


第２章　金投資が最強である理由


第３章　金高騰の今、ねらい目は銀投資


第4章　 今こそ金貨・銀貨を！


第５章　他の金投資との比較


第６章　金貨・銀貨の購入実践編


第７章　今が金貨・銀貨にかえるタイミング


第８章　コイン店を資産防衛の味方に



著者コメント

金地金・銀地金価格が急騰を続ける今、私たちは大きな転換期に立たされています。 現金をデジタル通貨（ステーブルコイン）へ移行する「Xデー」がせまるなか、 手に取られた皆様の先見の明と、資産を守るための高い意識に心より感謝申し上げます。


先に出版しました『ステーブルコインの前に金貨銀貨にかえてください』は、おかげさまで、アマゾン売上ランキング1位（各国会計論）を記録することができました。


今回の『ゴールドバー（金インゴット）は金貨・銀貨にかえてください』は姉妹作です。


本書が、皆様の大切な資産を「金貨」「銀貨」という『匿名性高い究極の実物資産』で守るための一助となれば幸いです。










※本書は投資の参考となる情報・技術を提供するために編集されました。


　最終的な投資の意思決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


書誌情報

■書名：『ゴールドバー（金インゴット）は金貨・銀貨にかえてください』


■著者名：硬貨幣造


■発売日：2026年4月6日


■定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）


■判型：四六判


■頁数：104頁


■ISBN:9784868510369


■発売元：株式会社セルバ出版


■URL: https://seluba.co.jp/



＊販売場所：本日よりアマゾンで発売。４月６日より全国書店そのほかで順次発売。


　セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/


　アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510363