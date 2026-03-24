違いを尊重し、関係性を築く「対話」の力とは──働きがいを高める“職場づくり”の実践事例を公開

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」を運営するtalentbook株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大堀 航 / 大堀 海、https://talentbook.co.jp/ 以下、talentbook）との共同企画として、『推せる職場特集』の第3弾を公開しました。

【第3弾のテーマ：違いを尊重し、関係性を築く「対話」】

『推せる職場特集』は、「働きやすさ」と「働きがい」を両立し、社員が周囲に推薦したくなる“推せる職場”を実現している企業の取り組みを紹介する企画です。

第1弾では「参画機会」、第2弾では「主体性」に焦点を当てましたが、第3弾では、メンバーが組織の目標を自分ごととして捉え、互いの理解を深めながら関係性を築いていく鍵となる「対話」に注目しています。

近年、働き方改革の進展により「働きやすさ」は向上した一方で、成長実感や貢献実感といった「働きがい」を感じにくい状況が、多くの企業で課題となっています。

いま求められているのは、単なる合意形成のための「議論」ではなく、立場や価値観の違いを前提に、互いの考えや背景を理解し合う「対話」です。立場を超えて思いを交わし、関係性を築き直していくことが、組織の結束力を高め、持続的な成長を支える基盤となります。

本特集では、対話を軸に関係性を構築し、働きがいを高めている5社の事例を通じて、立場や役割の違いによって生まれる認識のズレや摩擦を乗り越えるためのヒントを探ります。

▼第3弾：働きがいあふれる「推せる職場」の見つけ方３.

～違いを尊重し、関係性を築く職場づくりのヒント～(https://www.talent-book.jp/talentbook_official/knowhows/61714)

▼推せる職場特集一覧はこちら(https://www.talent-book.jp/feature/118)から

「推せる職場」とは

推せる職場ラボでは、“推せる職場”を、社員が自らの職場に強い愛着と責任感を持ち、主体的に成長や改善に関わることで、誰もが誇りを持って周囲に薦めたくなる職場と定義しています。

エンゲージメントを高めることで、働き手のやる気と充実感を引き出し、企業の持続的な成長に寄与する組織づくりを推進しています。

推せる職場ラボ情報

推せる職場ラボ公式サイト：https://oserushokuba.jp/

推せる職場ラボ公式X：https://x.com/oserushokuba

talentbook株式会社 会社概要

年間300万人のZ世代が訪問、1万のロールモデルを掲載する国内最大級のロールモデル就職・転職サイトを運営。法人向けにはwith AIで候補者体験を高める採用CXソリューションを提供しています。累計支援企業1,200社、日経225銘柄企業の20%が利用。

・公式HP：https://talentbook.co.jp

・公式X：https://x.com/talentbook_inc

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、組織開発・人材育成を提供。人的資本経営が企業にとって重要な課題となっている昨今、社員が自発的に仕事にのめり込む、熱中していく状態、好循環なエンゲージメントサイクルで生み出す職場「推せる職場」づくりを通して、Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援している。

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/