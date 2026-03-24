「Third AI 生成AIソリューション」、文書アップロードだけで翻訳業務の効率化を実現するミニアプリ「ドキュメント翻訳Lite」を追加 ～多言語対応の負荷軽減、生成AI活用の定着を推進～

JTP株式会社

AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下「JTP」）は、2026年3月24日、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI生成AIソリューション」のAIプラットフォーム上で利用できるミニアプリとして、「ドキュメント翻訳Lite」を新たに追加しました。これにより、ユーザーはプラットフォーム上で、翻訳済みファイルを生成できるようになります。

Third AI 生成AIソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution

「ドキュメント翻訳Lite」は、JTPが2026年3月10日に発表した「Third AI 生成AIソリューション」のミニアプリ機能の一つとして追加したものです。ミニアプリ機能では、同一プラットフォーム上で汎用AIチャットと各種業務アプリケーションの利用が可能となり、「ドキュメント翻訳Lite」もその中で利用できます。

・関連プレスリリース

「Third AI 生成AIソリューション」、業務Webアプリを同一画面に統合・組み込めるミニアプリ機能を追加 ～ユーザー主導の業務プラットフォーム構築で活用定着と業務改善の内製化を促進～

https://www.jtp.co.jp/news/2026-03-10-001/

■背景

近年、企業活動においては、海外拠点や取引先とのやり取り、製品資料や社内文書の多言語対応など、ドキュメント翻訳の需要が高まっています。しかし、翻訳作業は手間や時間がかかり、業務の負担となることも少なくありません。

このたび追加した「ドキュメント翻訳Lite」は、こうした課題を解決するために開発されたミニアプリです。ユーザーは、翻訳したいドキュメントファイルをアップロードするだけで、元のデザインや図案、レイアウト（構成）を可能な限り維持したまま、最大62か国語（*1）にスピーディーに翻訳されたファイルを取得できます。さらに、用途に応じて文章のテイストや表現スタイルを調整した翻訳にも対応しています。例えば、フォーマルな口調への統一や、専門性を維持するために技術用語を正確に反映した翻訳など、仕上がりを指定することが可能です。また、「Third AI 生成AIソリューション」上で利用できるため、生成AIの活用を日常業務に無理なく取り入れながら、業務効率化も実現します。

*1：2026年3月時点

■今後の展望について

JTPは「Third AI 生成AIソリューション」を通じて、お客様の業務現場での使いやすさと、企業利用に求められる統制・セキュリティの両立を重視した生成AI環境の提供に取り組んできました。「Third AI 生成AIソリューション」では、ミニアプリ機能の提供により、生成AIを“チャットで指示を出すツール”として単独で使うのではなく、既存の業務画面（社内Web／SaaS／自社開発Webなど）と同じ画面でシームレスに利用できる、より身近な業務プラットフォームとして位置づけることを目指しています。ユーザー企業は、自社の業務プロセスに合わせてミニアプリを追加・拡張しながら、定型業務の効率化や段階的な自動化を推進することが可能になり、生成AI導入初期から幅広い社員の利用を促進し、生産性向上を支援します。

今後も、技術トレンドやお客様のニーズを踏まえながら、業務に直結したミニアプリやAIエージェント機能の拡充を継続し、生成AI活用の選択肢を広げてまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月の「Third AI 生成AIソリューション」提供開始以来、130社以上の企業や組織における生成AIの安全利用をサポートしてきました。

本サービスは、生成AIアプリケーションをお客様のクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで高いセキュリティを担保し、SaaS型の定期アップデートによって機能やセキュリティを継続的に強化します。あらかじめ連携した組織内データをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進する各種拡張機能（*2）を提供。さらに、ユーザーが「インターネット検索」や「データ分析」といった機能を選択して独自AIアプリを作成できる機能と、複数のRAGシステムをAIが自動判別して回答を生成するAIエージェント（*3）機能も備えています。いずれも直感的なWeb UI（ユーザーインターフェース）で操作可能で、どなたでも簡単に利用できます。

昨今需要が高まっている業務特化型AIエージェントの導入支援にも注力しており、お客様の業務プロセス調査からニーズに合わせたAIエージェントの開発・業務導入までをワンストップでサポートいたします。

*2：一部、別途オプション料金が必要な機能がございます。

*3：特定の目標達成のために複数タスクをAIが能動的に遂行できる自律型のAI技術

サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。



Third AI 生成AIソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution

【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。

【本リリースに関する問い合わせ】

JTP株式会社 コーポレート本部

E-mail：pr@jtp.co.jp