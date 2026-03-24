広大な緑地管理の負担を軽減。業務用自動草刈機「PANDAG G1-M1500（RTK）」を国内販売開始

株式会社セキド

PANDAG 日本ディストリビューター／日本正規代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、PANDAG Tech社（パンダグテック）が開発した業務用自律型電動草刈機「PANDAG G1-M1500（RTK）」の国内販売を開始します。RTKによるセンチメートル級の高精度測位を活用した自律走行と遠隔運用に対応し、ゴルフ場、公園、河川敷、学校・キャンパス、工場や物流施設の緑地など、広大な管理エリアの草刈作業を省人化します。人手不足や作業負荷の増大が課題となる緑地管理現場に向け、セキドは導入相談から運用支援、保守相談まで一貫して提供します。

RTKによる高精度な自律走行で、大規模緑地の草刈りを効率化

PANDAG G1-M1500（RTK）は、GNSS RTKとAIビジョンを活用し、最大50エリアの管理に対応する電動の業務用自動草刈機です。人や車両、ペットなどを検知・回避しながら、広い敷地を計画的に草刈りできる設計で、常時の有人対応を減らし、運用負荷の低減を支援します。専用のリモートコントローラーによる遠隔操作にも対応し、必要に応じて現場での介入も可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DzNHxbeMr3s ]

多雨環境や傾斜地など、日本の緑地管理現場での運用を想定

100％電気駆動を採用し、排出ガスのない電動駆動と静音性を備え、防水・防塵性能はIP67等級に対応しています。日本の多雨な環境下での運用を見据えた設計に加え、低重心構造と「GripTech」タイヤシステムにより、最大35°の傾斜地でも走行可能です。ゴルフ場の法面や河川敷、太陽光発電施設など、高低差や高さ制限のある現場での運用に適しています。

※登坂能力は、使用環境や路面状況により異なります。

大規模緑地の省人化を支える作業性能

1500 Wの高出力トリプルブレードを採用し、刈幅1,219 mm、1時間あたり最大約3,466 m²の作業能力を発揮します。広い管理地でも効率的に草刈業務を進められるため、作業時間の短縮と人員負担の軽減に貢献します。また、路面状況に応じてATタイヤ、人字型タイヤ、スパイクタイヤへ切り替えられるモジュール設計を採用し、現場条件に合わせた運用が可能です。

※作業能力は実証値であり、実際の作業面積は現場環境により異なります。

自動充電対応の電動設計で、長時間の継続運用を支援

8 kWhバッテリーを搭載し、1回の充電あたり最大6時間の作業に対応します。充電時間は2.5～4時間で、自動充電にも対応しています。騒音や排気への配慮が求められる施設管理現場にも適した設計です。

公園、河川敷、ゴルフ場、商業緑地など幅広い現場に対応

G1シリーズは、河川敷、空港、競馬場、公園、果樹園、商業緑地などの維持管理に適した業務用自動草刈機です。なかでもG1-M1500（RTK）は、自治体管理地、ゴルフ場、学校施設、キャンパス、工場・物流施設の外構緑地など、定期的な草刈りが必要な現場に適したモデルです。

初期費用と運用リスクを抑え、現場条件に応じた構成で導入可能

基本構成の本体システム価格は394万円（税別）からです。タイヤは運用環境に応じてオプション選択が可能で、出荷開始は2026年4月下旬を予定しています。さらに、購入者には1年間の無償付帯賠償責任保険が付き、対人・対物ともに1事故あたり1億円まで補償します。

※保険適用には事前登録が必要です。

※免責金額は1事故5万円です。

導入時のコストだけでなく、運用開始後の安心材料まで含めて検討しやすい構成です。詳細な仕様確認や導入相談、実演会案内希望は随時受け付けています。

商品詳細ページ：https://sekido-rc.com/?pid=190953545

セキドが国内販売から導入支援、保守相談まで対応

業務用草刈機は、スペックだけでなく、管理面積、傾斜、対象草丈、運用体制、保守性まで含めて選定することが重要です。セキドではPANDAG 日本ディストリビューター／日本正規代理店として、PANDAG G1-M1500（RTK）の販売に加え、導入前相談、運用設計、導入後のサポートまで一貫して対応し、緑地管理の省力化と自動化を支援します。まずはお気軽にお問い合わせください。

販売代理店を募集｜デモ機を特別価格で提供

セキドでは、PANDAG G1-M1500（RTK）の販売拡大に向け、全国の販売代理店を募集しています。業務用機械や施設管理機器、造園・緑地管理関連商材を取り扱う法人を中心に、提案機会の拡大を見据えたパートナー連携を進めます。販売代理店向けには、提案活動や導入前検証に活用できるデモ機を特別価格で提供します。現場での実演や性能確認を通じて、導入判断を後押しできる体制を整えています。販売代理店についてのご相談やデモ機導入に関するお問い合わせも受け付けています。

お問合せフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/56a352a1348768

PANDAG G1-M1500（RTK） 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1152_1_347a7010b31349f113e7eacdc3f38bd1.jpg?v=202603240451 ]

商品詳細ページ：https://sekido-rc.com/?pid=190953545

PANDAG Techについて

PANDAG Techは、商業用途向けの自律型屋外機器を開発する技術企業です。同社は、大規模かつ複雑な屋外環境に対応する自律走行ロボットを展開しており、草刈りをはじめ、トリマー、スプレー、牽引などへ拡張可能なモジュール設計を採用しています。セキドは、販売から導入支援、保守サポートまでを提供します。

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業・官公庁との取引実績を持つ、ドローンの販売および各種サポート業務のリーディングカンパニーです。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 農業用ドローン相談窓口］

セキド 春日部営業所

埼玉県春日部市神間872

https://sekidocorp.com/agric/

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/214485cd250199

TEL：048-797-6899

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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