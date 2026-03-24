従業員の健康づくりを推進、舞鶴市が「健康経営」認定取得セミナー実施

舞鶴市

舞鶴市は令和8年5月21日（木）、市内事業所の経営者や人事労務担当者を対象に「『健康経営優良法人』認定取得応援セミナー」をオンラインおよび中総合会館で開催します。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000014887.html

少子高齢化に伴う労働力不足が課題となる中、従業員の健康管理を経営的視点で捉える「健康経営(R)」の重要性が高まっています。舞鶴市では、行政と民間団体が連携して市民の健康づくりを推進する「まいづる健やかプロジェクト」の一環として、市内事業所が「健康経営優良法人」の認定取得に向けた具体的な取り組みを開始できるよう本セミナーを企画しました。

本セミナーでは、全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部および日本生命保険相互会社から講師を招き、認定制度の概要やメリット、具体的な申請準備について解説します。

【開催概要】

■日時：令和8年5月21日（木） 14:00～15:00（希望者のみ15:00～16:00に個別相談を実施）

■開催方法（定員）：

・会場受講：中総合会館 3階 集団健診室（10名）

・オンライン受講：Zoom配信（20名）

■対象：舞鶴市内事業所の経営者・人事労務担当者など

■参加費：無料

■プログラム：

講義１. 認定への第一歩「京から取り組む健康事業所宣言」とは？

講師：全国健康保険協会 京都支部 職員

講義２.「健康経営優良法人」の概要とメリット

講師：日本生命保険相互会社 人的資本経営支援室 調査役 林 雄人 氏

■申込方法： 令和8年5月18日（月）までに専用フォームよりお申し込みください。

■主催等：

主催：舞鶴市（健康づくり課）

共催：日本生命保険相互会社、全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部

※「健康経営(R)」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。