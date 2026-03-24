さかなクン、ハリウッドザコシショウがやってくる！東北最大級の釣りの祭典「2026 フィッシングショー in 東北」夢メッセみやぎで開催！

株式会社ワールドスポーツ

釣具の大型専門店「釣具のキャスティング」を運営する株式会社ワールドスポーツ（本社：東京都小平市）は、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、宮城県仙台市の「夢メッセみやぎ」にて、東北最大級の体験型フィッシングイベント「2026 フィッシングショー in 東北」を開催いたします。 本年は「家族みんなで楽しめる」をテーマに、さかなクンやハリウッドザコシショウさんなど豪華ゲストによるステージ、お子様向けの「銀ザケ釣り体験」、東北ご当地グルメが集結するキッチンカーなど、釣りの枠を超えたエンターテインメントが満載です。

公式サイト： https://store.castingnet.jp/lp/fishing_show2026/(https://store.castingnet.jp/lp/fishing_show2026/)

チケット購入サイト：https://livepocket.jp/e/9wclm(https://livepocket.jp/e/9wclm)

【家族で楽しめる注目ポイント】

1. 爆笑と驚きのステージ！超豪華ゲストが連日登場 特設ステージでは、大人から子供まで楽しめる豪華なショーを開催します。

・4月4日(土)： お笑い芸人 「ハリウッドザコシショウ」 が登場！会場を爆笑の渦に巻き込みます。

・4月5日(日)： お魚博士 「さかなクン」 によるお魚の不思議を楽しく学べる特別授業や、腹話術師 「ひとみ＆Friends」 による特別ステージでお楽しみください。

4月4日(土)： お笑い芸人 「ハリウッドザコシショウ」4月5日(日)： お魚博士 「さかなクン」

2. 本物の魚を釣ってみよう！「銀ザケ釣り体験」＆遊具エリア 会場内には、お子様が実際に魚釣りに挑戦できる 「銀ザケ釣り体験」 コーナーを設置。初めて魚を釣り上げた感動を、ご家族で共有いただけます。また、巨大な 「ふわふわエアー遊具」 も登場し、体を動かして遊びたいお子様も大満足のエリアです。

銀ザケ釣り体験ふわふわエアー遊具

3. 東北の「おいしい」が集結！絶品グルメキッチンカー11店 屋外スペースには、お魚料理から東北各地のご当地グルメまで、厳選された キッチンカー11店 が出店。ランチや軽食を楽しみながら、ピクニック気分で1日中お過ごしいただけます。

4. 釣りの楽しさを再発見！東北最大級の展示＆ショー 130社以上のメーカーが出展し、最新の釣り具展示はもちろん、初心者でもわかりやすい解説やデモンストレーションを実施。多くの釣りファンや、釣りをこれから始めたいご家族も魅了するコンテンツが充実しています。

【開催概要】

名称： 2026 フィッシングショー in 東北

日時： 2026年4月4日(土) 9:00～17:00 ／ 4月5日(日) 9:00～16:00

会場： 夢メッセみやぎ（宮城県仙台市宮城野区港3-1-7）

入場料： * 前売券：1,300円 ／ 当日券：1,600円

※中学生以下は入場無料！ （ご家族で来場しやすい設定です）

公式サイト： https://store.castingnet.jp/lp/fishing_show2026/(https://store.castingnet.jp/lp/fishing_show2026/)

チケット購入サイト：https://livepocket.jp/e/9wclm(https://livepocket.jp/e/9wclm)