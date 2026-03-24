AI効果音生成サービス「Waves Place」でカシオの楽器音源を発売

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、テキストから効果音をAI生成できるWEBサービス「Waves Place（ウェイブス プレース）」において、当社が1980年代に発売した電子キーボード「VL-1」、「SK-1」、「MT-40」の楽器音源を3月25日より提供します。

「Waves Place」は、音楽や動画制作に携わるクリエイターに向けて、イメージした効果音を日本語のテキストで入力するだけでAI生成できるWEBサービスです。生成した効果音は商用利用が可能※でロイヤリティフリーのため、自身が制作するコンテンツで自由に使用できます。

※ 無料プランは商用利用不可。



今回「Waves Place」で、当社の電子キーボード「VL-1」、「SK-1」、「MT-40」の公式音源を販売します。これにより、AI効果音生成サービスからオリジナルサウンドを提供するプラットフォームにバージョンアップしました。AIによる自由度の高い効果音生成に加えて、1980年代の音楽シーンを支えたモデルの独自音源を手軽に取得できるようになり、サウンドクリエイターの創作の幅をさらに広げます。

電卓、ミュージックシーケンサー搭載の電子キーボード「VL-1」、世界中で多くの人に愛されたサンプリングキーボード「SK-1」、レゲエ界に革命を起こしたリズムパターンの「スレンテン」で知られる電子キーボード「MT-40」の3モデルを発売。いずれも、内蔵リズムやトーン、1ショット音源を収録し、購入者は商用利用も可能です。レトロで独自性の高いサウンドを楽曲制作へ取り入れたいクリエイターに向けた新たな選択肢となります。



当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、人々の心と暮らしが豊かになる社会の実現を目指しています。今後もクリエイターの創作活動やファンの体験を支えるソリューションを展開し、新たな価値を提供してまいります。



モデル名：VL-1

価格：1,100円（税込）

収録内容：内蔵トーン・リズム、1ショット一式

公開日：3月25日



モデル名：SK-1

価格：2,180円（税込）

収録内容：内蔵トーン・リズム、1ショット一式

公開日：3月25日

モデル名：MT-40

価格：4,980円（税込）

収録内容：内蔵トーン・リズム、1ショット、スレンテンリズムを含むループ一式

公開日：3月25日

【販売モデル】

■「VL-1」

電卓、ミュージックシーケンサーに加えて、オリジナル音色を作成できるADSR機能を搭載したモノフォニックシンセサイザーです。1980年代、日本ではテクノポップが隆盛する一方、一般のクリエイターにとって機材はまだ高価でした。「VL-1」は、手頃な価格で電子音を楽しめる点が支持され、若いクリエイターを中心に熱狂的な人気を集めました。

■「SK-1」

身の回りの音（人の声やペットの声など）を録音し、加工して演奏できるサンプリング機能を搭載したモデルです。当時高価だったサンプラーを一般ユーザーにも開放し、世界的に大ヒット。累計販売台数100万台以上を記録し、カシオ電子キーボードの存在を広めた代表的モデルです。



■「MT-40」

1985年に世界的ヒットした曲へそのまま使用されたリズムパターン「スレンテン」を内蔵し、レゲエシーンに革命をもたらしたモデルです。音楽雑誌でも「レゲエ界の救世主」と称されるなど大きな影響を残し、レゲエのコンピューターライズド革命を牽引した電子キーボードとして知られています。

【Waves Place画面イメージ】



【関連リンク】

・Waves Place製品ページ

https://wavesplace.casio.com/



・カシオクリエイターエコノミーページ

https://www.casio.com/jp/creator-economy/



・文字入力だけでAIが効果音を作る「Waves Place」とライブ配信スケジューラー「Streamer Times」 開発者が語るクリエイターエコノミーでの挑戦

https://www.casio.co.jp/topics/article/2025/K-114/

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月