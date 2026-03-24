【ファイナリスト発表】全国から精鋭が集結！次世代ダンサーの頂点決定戦「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」2026年3月31日(火) 開催！

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株式会社BUZZ GROUP

Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL

全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK」（主催：株式会社Chord Prise、代表取締役：来栖直哉）は、2026年3月31日（火）に埼玉県所沢市のところざわサクラタウン「JAPAN PAVILION HALL A」にて「Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL」を開催いたします。



今回のファイナルに、全国8エリアおよびオンライン予選を勝ち抜いた4部門87組のファイナリストが出場決定いたしました。U-10・U-12・U-15・OPENの4部門で全国王者を決する今シーズン最大の決戦が、ついに幕を開けます。



総合優勝賞金30万円をかけた白熱のステージに加え、アーティスト平野莉玖（RIKU）・Ourin-王林-のゲストライブ、D.LEAGUE史上初の2連覇を誇るKADOKAWA DREAMSによるパフォーマンスなど、豪華な演出で観客を魅了します。



▶ ファイナリスト発表（全87組）


❏ U-10部門（23組）

SPiCA／3 GUNZ／The Mahoganys／Rodear／CORINKY／PEPINELLE／COMME MOI／aaty twin2／Craft Booo!Yaaa!／GRAFF KNOCKS／eve／DHYPE SquaD／ツキエデン／潤／THE chilldren／／二夢二／Riberry Babe／BL8M／LaZy／Spicy rhyme／braiMHigh／ホワイトベース／ピコドリ。


❏ U-12部門（23組）

Ino!no／Apartment／DANISH PASTRY／きゃらめる／駈瞳／SPLIT／瑚姫／sylph／Ange／byteclips／B-Superior／凸／RiVage／CANDY FLOSS／yue／YUITO&KARIN／LiBRA／SYNERGY／nuva／rizzmatic／ニュータイプ／ひよどり。／multi-


❏ U-15部門（20組）

DEDENNE／RugaLugan／SUGLIT／Technopolis☆Dreamer／莉愛璃／音華~otoka~／WALNUT BROWNIE／佐藤一派／sʌ́kjəbəs／"衣シキ糸ヨ葵杏ノ心"／Fennec／シュガー・ラッシュ／Hanna／ベビドリ。／SNOW BALL COOKIE／CYCLE HIT／Guaaay／JUNGLE BOOGIE／Besty／Rosetta


❏ OPEN部門（21組）

N Viento／J.diva／おだづもっこ／ミニドリ。／GARULA／S.I／Delicious／樹海／aile／瞑／DARK HAWKS／ATLAS／Peek-A-Boo／踊大＋パパ／la mer／Silver／琥珀／Mighty Plow／Sugar☆Dreams／movement 9ROWN／Queen



ファイナリスト詳細・最新情報はこちら :
https://d-shock.net/final


▶ 開催概要


【イベント名】Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL



【開催日時】2026年3月31日（火）　OPEN 12:30 / START 13:00 / CLOSE 20:00



【会場】


JAPAN PAVILION HALL A（ところざわサクラタウン）　


〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目31-3



【出演】ファイナリスト約87組



【観客動員予定】約1,000名



https://tokorozawa-sakuratown.com/rental.htmlより


▶ 審査員（ジャッジ）



Caori
Caori

国内外の大会で高い評価を誇るトップダンサー。独自のスタイルと的確な審査で多くのダンサーから信頼を集める。






akihic☆彡
akihic☆彡

D.LEAGUE初代MOST CREATIVE DIRECTORを受賞。BIG CHEESE company!!プロデューサーとして国内ダンスシーンを牽引するカリスマ。






Carlos Hikaru Takanashi
Carlos Hikaru Takanashi

世界大会での実績を持つ国際的ダンサー。


グローバルな視点から次世代の才能を見極める。





▶ MC



MC YAS
MC YAS

年間100本以上のイベントを盛り上げる実力派MC。会場のボルテージを最高潮に高める名司会者。






▶ 豪華ゲスト陣


❏ ゲストライブ

平野莉玖（RIKU）
平野莉玖

アパレルブランド「RKS RICKY」代表。


2024年メジャーデビュー、全国ツアー開催決定の今最も注目されるアーティスト。






Ourin-王林-
Ourin-王林-

元RINGOMUSUMEリーダー。


バラエティ番組多数出演、ソロアーティストとして活躍中。





❏ ゲストダンスパフォーマンス

BIG CHEESE company!!
BIG CHEESE!!

akihic☆彡プロデュースの精鋭ダンスチーム。


研ぎ澄まされたシンクロと唯一無二のパフォーマンスが魅力。






KADOKAWA DREAMS
KADOKAWA DREAMS

D.LEAGUE史上初の2連覇を成し遂げた伝説のプロダンスチーム。圧倒的なクオリティで会場を沸かせる。





❏ PICK UP DANCE

Farm2City

VIOLET

キ宴crew

Farm2City、VIOLET、キ宴crew（全日本大学ストリートダンス選手権優勝・アメリカ大会日本人初2連覇）の実力派ダンサーがステージを彩る。



▶ 賞品・副賞


【総合優勝】賞金30万円＋トロフィー＋賞状＋パネル


　


【各部門3位まで】トロフィー＋賞状＋パネル



【オーディエンス賞】賞金3万円



▶ チケット情報


【スタンディング】前売 4,400円 ／ 当日 5,500円（＋1DRINK 600円）


【対象】4歳以上有料



※指定席チケットは完売いたしました。



チケット購入はこちら（BUZZチケ） :
https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw


▶ D-SHOCKとは


D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。U-10・U-12・U-15・OPENの4部門、全国8エリア＋海外（タイ）でオフライン・オンラインのハイブリッド予選を実施。地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる「次世代ダンサーの登竜門」として高い注目を集めています。



D-SHOCK 過去ファイナルの熱戦・受賞シーン（「D-SHOCK FINAL 2024-2025」総合優勝 踊大＋パパ）


D-SHOCK公式サイトはこちら :
https://d-shock.net/


▶ 会社概要


株式会社Chord Prise
株式会社Chord Prise

社名：株式会社Chord Prise
代表者：来栖直哉
本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B
事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業
HP：https://chordprise.com/

※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。



本プレスリリースに関するお問い合わせ先


株式会社BUZZ GROUP 広報部


お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/