【ファイナリスト発表】全国から精鋭が集結！次世代ダンサーの頂点決定戦「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」2026年3月31日(火) 開催！
Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL
全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK」（主催：株式会社Chord Prise、代表取締役：来栖直哉）は、2026年3月31日（火）に埼玉県所沢市のところざわサクラタウン「JAPAN PAVILION HALL A」にて「Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL」を開催いたします。
今回のファイナルに、全国8エリアおよびオンライン予選を勝ち抜いた4部門87組のファイナリストが出場決定いたしました。U-10・U-12・U-15・OPENの4部門で全国王者を決する今シーズン最大の決戦が、ついに幕を開けます。
総合優勝賞金30万円をかけた白熱のステージに加え、アーティスト平野莉玖（RIKU）・Ourin-王林-のゲストライブ、D.LEAGUE史上初の2連覇を誇るKADOKAWA DREAMSによるパフォーマンスなど、豪華な演出で観客を魅了します。
▶ ファイナリスト発表（全87組）
❏ U-10部門（23組）
SPiCA／3 GUNZ／The Mahoganys／Rodear／CORINKY／PEPINELLE／COMME MOI／aaty twin2／Craft Booo!Yaaa!／GRAFF KNOCKS／eve／DHYPE SquaD／ツキエデン／潤／THE chilldren／／二夢二／Riberry Babe／BL8M／LaZy／Spicy rhyme／braiMHigh／ホワイトベース／ピコドリ。
❏ U-12部門（23組）
Ino!no／Apartment／DANISH PASTRY／きゃらめる／駈瞳／SPLIT／瑚姫／sylph／Ange／byteclips／B-Superior／凸／RiVage／CANDY FLOSS／yue／YUITO&KARIN／LiBRA／SYNERGY／nuva／rizzmatic／ニュータイプ／ひよどり。／multi-
❏ U-15部門（20組）
DEDENNE／RugaLugan／SUGLIT／Technopolis☆Dreamer／莉愛璃／音華~otoka~／WALNUT BROWNIE／佐藤一派／sʌ́kjəbəs／"衣シキ糸ヨ葵杏ノ心"／Fennec／シュガー・ラッシュ／Hanna／ベビドリ。／SNOW BALL COOKIE／CYCLE HIT／Guaaay／JUNGLE BOOGIE／Besty／Rosetta
❏ OPEN部門（21組）
N Viento／J.diva／おだづもっこ／ミニドリ。／GARULA／S.I／Delicious／樹海／aile／瞑／DARK HAWKS／ATLAS／Peek-A-Boo／踊大＋パパ／la mer／Silver／琥珀／Mighty Plow／Sugar☆Dreams／movement 9ROWN／Queen
ファイナリスト詳細・最新情報はこちら :
https://d-shock.net/final
▶ 開催概要
【イベント名】Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL
【開催日時】2026年3月31日（火） OPEN 12:30 / START 13:00 / CLOSE 20:00
【会場】
JAPAN PAVILION HALL A（ところざわサクラタウン）
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目31-3
【出演】ファイナリスト約87組
【観客動員予定】約1,000名
https://tokorozawa-sakuratown.com/rental.htmlより
▶ 審査員（ジャッジ）
Caori
Caori
国内外の大会で高い評価を誇るトップダンサー。独自のスタイルと的確な審査で多くのダンサーから信頼を集める。
akihic☆彡
akihic☆彡
D.LEAGUE初代MOST CREATIVE DIRECTORを受賞。BIG CHEESE company!!プロデューサーとして国内ダンスシーンを牽引するカリスマ。
Carlos Hikaru Takanashi
Carlos Hikaru Takanashi
世界大会での実績を持つ国際的ダンサー。
グローバルな視点から次世代の才能を見極める。
▶ MC
MC YAS
MC YAS
年間100本以上のイベントを盛り上げる実力派MC。会場のボルテージを最高潮に高める名司会者。
▶ 豪華ゲスト陣
❏ ゲストライブ
平野莉玖（RIKU）
平野莉玖
アパレルブランド「RKS RICKY」代表。
2024年メジャーデビュー、全国ツアー開催決定の今最も注目されるアーティスト。
Ourin-王林-
Ourin-王林-
元RINGOMUSUMEリーダー。
バラエティ番組多数出演、ソロアーティストとして活躍中。
❏ ゲストダンスパフォーマンス
BIG CHEESE company!!
BIG CHEESE!!
akihic☆彡プロデュースの精鋭ダンスチーム。
研ぎ澄まされたシンクロと唯一無二のパフォーマンスが魅力。
KADOKAWA DREAMS
KADOKAWA DREAMS
D.LEAGUE史上初の2連覇を成し遂げた伝説のプロダンスチーム。圧倒的なクオリティで会場を沸かせる。
❏ PICK UP DANCE
Farm2City
VIOLET
キ宴crew
Farm2City、VIOLET、キ宴crew（全日本大学ストリートダンス選手権優勝・アメリカ大会日本人初2連覇）の実力派ダンサーがステージを彩る。
▶ 賞品・副賞
【総合優勝】賞金30万円＋トロフィー＋賞状＋パネル
【各部門3位まで】トロフィー＋賞状＋パネル
【オーディエンス賞】賞金3万円
▶ チケット情報
【スタンディング】前売 4,400円 ／ 当日 5,500円（＋1DRINK 600円）
【対象】4歳以上有料
※指定席チケットは完売いたしました。
チケット購入はこちら（BUZZチケ） :
https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw
▶ D-SHOCKとは
D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。U-10・U-12・U-15・OPENの4部門、全国8エリア＋海外（タイ）でオフライン・オンラインのハイブリッド予選を実施。地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる「次世代ダンサーの登竜門」として高い注目を集めています。
D-SHOCK 過去ファイナルの熱戦・受賞シーン（「D-SHOCK FINAL 2024-2025」総合優勝 踊大＋パパ）
D-SHOCK公式サイトはこちら :
https://d-shock.net/
▶ 会社概要
株式会社Chord Prise
社名：株式会社Chord Prise
代表者：来栖直哉
本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B
事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業
HP：https://chordprise.com/
※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
本プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/