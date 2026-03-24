【ホテルオークラ東京ベイ】『MERMAID STORY ROOM』の宿泊プランを2026年3月24日（火）より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ東京ベイ（所在地：千葉県浦安市、総支配人：伊藤 正行）では、海の王国に滞在する世界観を体験できる客室『MERMAID STORY ROOM（マーメイド ストーリー ルーム）』の宿泊プランを、2026年3月24日（火）から8月28日（金）まで販売いたします。

「マーメイド ストーリー ルーム」消灯イメージ

神秘的な海の王国をテーマにした客室は、波の揺らぎを思わせるライトアップが幻想的な空間を彩り、人魚の尾ひれを模したブランケットや貝殻モチーフのクッションなどを使った「マーメイドテール体験」やフォトスポットなどをご用意。プライベートな空間で思う存分物語の登場人物になりきったひとときをお過ごしいただけます。また、本プラン限定の焼き菓子もお楽しみいただけます。

2026年7月13日（月）～8月31日（月）の夏休み期間には、添い寝のお子様を対象にした宿泊特典「サマーキッズパス」が登場。通常は6歳以上のお子様から宿泊料金が必要となるところ、本特典の利用で12歳以下の小学生のお子様の添い寝利用が可能となるほか、朝食ブッフェを無料でご提供するなど、４つの特典をご用意しています。

さらに、2026年7月13日（月）～9月13日（日）の期間、夏季限定イベント「Oh! COOL! LOVE! Summer」を開催。館内ロビーに涼しげな海を思わせるフォトスポットが登場するほか、ご家族で楽しめる企画を通して、夏休みの思い出づくりをお手伝いします。

「マーメイド ストーリー ルーム」内観マーメイドテール体験

宿泊プラン『MERMAID STORY ROOM』販売概要

予約期間：2026年3月24日（火）～8月28日（金）※12：00まで

宿泊期間：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

プラン内容：

・マーメイド ストーリー ルーム（スーペリアルーム44平方メートル ）の滞在

・有料人数分のホテルメイドの焼き菓子（1泊につきお一人様1個）

料金：1名様 \9,000～（1泊1室2名様／消費税・サービス料込）

公式サイト：https://www.okuratokyobay.net/lp/mermaid/

ご予約・お問い合わせ：

電話予約 TEL 047-355-3344（ホテルオークラ東京ベイ 宿泊予約直通）

オンライン予約 https://book.okura.com/booking/result?code=0190a024-a413-7b66-b492-13c28d797fa6&hotel_plan_codes=15800200,17235636,15896304(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a024-a413-7b66-b492-13c28d797fa6&hotel_plan_codes=15800200,17235636,15896304)

※本プランは、エキストラベッド（有料）の追加で最大4名様まで利用可能です。

※本プランは「サマーキッズパス」対象プランです。

※本プランはご宿泊の3日前までのご予約にて承ります。

※室料のみ、朝食付き、モーニングBOX付きからお選びいただけます。

※上記は2026年3月24日（火）現在の料金です。料金変動プランのため、ご予約時点の料金を適用させていただきます。

宿泊特典「サマーキッズパス」概要

期間：2026年7月13日（月）～8月31日（月）

対象：期間中に販売する夏季宿泊プラン

特典内容：

- 添い寝対象年齢を12歳以下の小学生まで拡大（通常、小学生以上は有料人数）- 添い寝のお子様の朝食ブッフェ無料- 駐車場利用料金無料（チェックアウト日の13：30まで無料）- 「サマーキッズパス」限定お菓子すくい参加券付き

※添い寝ではなく、有料でベッドをご利用のお子様は本特典の対象外となります。

※添い寝はベッド1台につきお子様1名様までご利用いただけます。

※朝食ブッフェ無料特典の適用は、大人の方が利用された場合に限ります。

※一部特典適用対象外のプランがございます。

※添い寝の詳細については、各予約サイトをご確認ください。

「Oh! COOL! LOVE! Summer」開催概要

期間：2026年7月13日（月）～9月13日（日）

場所：ホテルオークラ東京ベイ ロビー（1階）

【公式サイト】https://www.okuratokyobay.net/lp/summer2026/

※各企画により開催期間が異なります。

※写真はすべてイメージです。

ホテルオークラ東京ベイ

浦安市舞浜の東京ディズニーリゾート(R)に位置するアーバンリゾートホテル。ヨーロッパの宮殿を思わせる優雅な佇まいの外観と、イルカの門柱、南欧風のコートヤードほか多様な施設を備え、44平方メートル 以上の広々とした客室には大理石のバスルームをご用意しております。心身ともにおくつろぎいただける優雅なご滞在で素敵な旅の想い出をお作りください。

また、「アニバーサリーホテル」としてさまざまな感動や驚きに出会う特別な1日を全力で応援する当ホテルでは、“特別な日を、記憶に残る記念日に”をスローガンに、お一人おひとりの記念日が、365日いつでも特別な1日となるようお手伝いをいたします。

公式サイト：https://www.okuratokyobay.net/

アニバーサリーホテル：https://www.okuratokyobay.net/anniversary/