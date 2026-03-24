リロの給油カードがついに四国へ◆香川県平均価格から15円/L引きで給油が可能に！情勢悪化によるガソリン価格急騰に福利厚生で寄与【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ＜東証プライム市場 8876＞の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/ )が運営する「福利厚生倶楽部」は、2026年3月より「リロの給油カード」シリーズにおいて新たに[香川割]を開始しました。本サービスでは、香川県の平均価格から１リットルあたり12円引きで給油でき、日常的な燃料費の負担軽減に寄与します。*1、*2

さらに、イラン情勢の悪化を背景とした急激な原油価格の高騰が続き、家計への影響が一層大きくなっている状況を踏まえ、その負担を支援する取り組みとして、2026年9月30日までの期間限定で、香川県平均価格から１リットルあたり15円引きで給油いただけるキャンペーンも実施いたします。

同割引率で、法人・社用車向けもご用意しております。詳しくは、会員専用サイトをご確認ください。

■ イラン情勢悪化による原油価格急騰の影響

国内のガソリン価格は、2025年12月に廃止された旧暫定税率（25.1円）の効果もあり、150円台を安定的に推移しておりました。しかし、イラン情勢の悪化など中東の地政学リスクの高まりにより原油価格が上昇し、ガソリン価格は直近で大きく急騰しました。*3 今後も高値水準での推移が見込まれており、家計や企業活動への影響が懸念されています。特に香川県を含む四国エリアでは、自動車が生活に欠かせない移動手段であるため、ガソリン価格の上昇が日常生活の負担に直結しやすい状況にあります。

このような環境下において、福利厚生倶楽部は会員の皆さまの生活を支える役割を一層強化し、日常に寄り添った支援の提供に努めてまいります。なお、香川県での[地域割]サービスの展開は、四国エリアでは初の取り組みとなります。*4

こうした背景を踏まえ、リロクラブでは2026年3月から「リロの給油カード」において、香川県の平均価格から1リットルあたり15円引きで給油いただける『香川割』を開催させました。香川にお住いの会員の皆さまの日常生活を、継続的に支援してまいります。

■「リロの給油カード 地域割」概要

2016年からスタートした「リロの給油カード」*5 は、全国18,000店以上*6 で全国平均価格より1リットルあたり1円引きで、レギュラー､ハイオク､軽油が給油でき､会員利用率の高い人気のサービスです。

そのシリーズの中でも、地域を限定し提供する「リロの給油カード 地域割」は普段使いのガソリン(レギュラー、ハイオク、軽油)を、より安価に提供するサービスです。

現在、先行導入しているエリアは4地域あり、それぞれのエリアにおいて、前月対象地域平均価格より9円～12円引き/Lで給油できます。*1、*2

さらに、「リロの給油カード 地域割」新登場を記念し、対象地域平均価格マイナス12円～15円のBIGキャンペーンも実施しております*7

リロクラブでは、今後も対象店舗および地域割りエリアの拡充を進め、2030年までに全国各地域での「地域割カード」の発行を目指すとともに、会員の皆さまの家計負担の軽減に継続して取り組んでまいります。

※掲載割引額は1リットルあたり

■ ”課題解決カンパニー”リロクラブ・福利厚生倶楽部について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！”をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。

企業規模にかかわらず、全国で地域格差のない多様なサービスを、コスト・パフォーマンス高く25,800社、会員数1,340万人に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*8

さらに、リロクラブは“課題解決カンパニー”として、企業が抱える人事・労務・福利厚生分野の課題に対し、多角的なソリューションを提供しています。働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ「内定者福利厚生倶楽部」の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

また、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*9 や女性活躍の推進支援など、時代の変化に対応した幅広いサービスをご用意。総務人事・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けしています。

▼福利厚生倶楽部について

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub

▼福利厚生倶楽部への資料請求・ご相談はコチラ

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/

【企業概要】

■株式会社リロクラブ

□所 在 地 ： ＜本社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 岡本 盛

▼福利厚生倶楽部サービス概要【動画】

https://www.reloclub.co.jp/movie/profile/

▼RELO 総務人事タイムズ

https://www.reloclub.jp/relotimes/

福利厚生、働き方改革、健康経営、人事・組織開発を通じて、従業員満足を追求する総務・人事・経営者のための総合情報メディア｡総務人事向け実践的セミナーも毎月開催

▼福利厚生倶楽部（リロクラブ） Instagram

https://www.instagram.com/fukurikosei_reloclub/

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≪本件に関するお問い合わせ≫

株式会社リロクラブ

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

広報担当：ツシマ TEL：03-3225-1730

Email：reloclub-pr@relo.jp



≪福利厚生倶楽部に関するお問い合わせ≫

・福利厚生倶楽部入会などに関するお問い合わせ：03-3225-1730

・既存提携施設からのお問い合わせTEL：03-3225-1896(もしくは、0120-982291）

▶▶▶https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/



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福利厚生俱楽部の会員様のサービス・利用方法のお問い合わせについては、

会員専用サイトにログイン後「よくある質問」からご確認ください。



お電話でのお問い合わせは、

福利厚生倶楽部カスタマーセンター 0120-982291（会員様専用）

平日／10:00～18:00 土日祝／10:00～17:00 ※年末年始除く



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◆◆リロクラブはリログループ(東証プライム市場 <証券コード8876>/https://www.relo.jp/）の一員です◆◆

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*1 ガソリン全国平均価格：経済産業省資源エネルギー庁の発表に基きます

*2 価格は国際情勢の影響により月の途中でから変更されることがあります

*3 「給油所小売価格調査」（資源エネルギー庁）を加工して作成 2025年10月26日～2026年3月16日

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html

*4 自社調べによる

*5 「リロの給油カード」は、2016年9月に「福利厚生給油カード」としてサービスを開始し、2019年に「メンバーズ給油カード」へ名称変更およびリニューアルを実施。その後、2024年8月にも名称変更とリニューアルを行っています

*6 掲載店舗数は、エネオス・出光・シェル・アポロステーションの店舗数の合計となります

*7 期間限定キャンペーンの対象は「リロの給油カード 地域割」を新たに発行された方に限ります。また、発行には初回手数料がかかります

*8 2025年6月1日現在

*9 「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

*10 給油に関する掲載内容は、2026年3月時点の情報です

*11 画像は全てイメージです