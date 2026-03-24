いよいよ明後日3/26（木）開催！「WORK AND ROLE 2026」登壇セッション等公開！

福岡県北九州市（北九州市役所）北部九州最大級のイノベーションカンファレンス「WORK AND ROLE 2026」

WORK AND ROLE実行委員会は、2026年3月26日（木）、北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3-9-30）にて、「WORK AND ROLE 2026」を開催いたします。

実施セッション

ものづくりの街・北九州市。その歴史は、常に挑戦の連続でした。

本イベントが掲げる「原点回帰―産業革新の最前線」とは、単なる懐古ではありません。それは、現場に根ざした泥臭い情熱を現代の知見と融合させ、確かな「ディール」という形に変えていく、産業革新への決意表明です。

いよいよ、各界を牽引するトップリーダーたちが一堂に会する全セッションが確定しました。

交わされる言葉の熱、生まれる新たな絆、加速するイノベーションの最前線。

その興奮を、ぜひ現地・北九州市で分かち合いましょう。

Talk Session 01 地方から世界へ、サステナブルシティへの航路Talk Session 02 革新の旗手たちが語る「地方からの逆襲」Talk Session 03 産業と文化の融合で日本をぶち上げるTalk Session 04 テクノロジーの先にある"ヒト"の可能性 ～フィジカルAI、クリーンエナジー、次時代のエンタメが交差する未来へのロードマップ～Talk Session 05 YMFG キャピタル Presents 同舟共命で地域の未来を共創～官民連携でつなぐ 事業承継の最前線～Talk Session 06 市場の新たなスタンダードを作る、アルゴリズム型情報流通時代の 戦略PR最前線Talk Session 07 VCと現役CHROが語る、伸びるスタートアップの「HRの共通点」 ～明日からの"初動"が変わる、アーリー期の組織戦略～Talk Session 08 なぜいま北九州から世界を目指すのかTalk Session 09 地域間の結合で死の谷を凌駕する ～ボーダーを超えてコミュニティを拡張し続けるビルダーたちのあがき～

ピッチイベント9Capitalによるピッチイベント

北九州市を拠点とするベンチャーキャピタル・9Capitalが主宰するピッチイベントの審査員が決定しました。

用意されたのは、一時的な喝采ではなく、未来への伴走を意味する「出資優先交渉権」。

選び抜かれた挑戦者たちが、豪華審査員の前に立ち、自らの信じる未来をプレゼンテーションします。一瞬の閃きが、一生を変える投資へと昇華される。その研ぎ澄まされた空間を、ぜひ目撃してください。

タイムテーブル

当日のタイムスケジュールは下記のとおりです。

各分野の最前線が交差する、濃密な1日の全貌をチェックしてください。

開催概要

- イベント名：WORK AND ROLE 2026- 開催日時：2026年3月26日（木）09:30～21:00- 場所：北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3-9-30） アクセス(https://hello-kitakyushu.or.jp/access/)（JR小倉駅から徒歩5分）- 参加費：有料（詳細は下記公式サイトから遷移できる申込ページをご覧ください）- 主催：WORK AND ROLE実行委員会公式サイト :https://workandrole.jp/参加申込、その他詳細はこちらから