いよいよ明後日3/26（木）開催！「WORK AND ROLE 2026」登壇セッション等公開！
福岡県北九州市（北九州市役所）
北部九州最大級のイノベーションカンファレンス「WORK AND ROLE 2026」
Talk Session 01 地方から世界へ、サステナブルシティへの航路
Talk Session 02 革新の旗手たちが語る「地方からの逆襲」
Talk Session 03 産業と文化の融合で日本をぶち上げる
Talk Session 04 テクノロジーの先にある"ヒト"の可能性 ～フィジカルAI、クリーンエナジー、次時代のエンタメが交差する未来へのロードマップ～
Talk Session 05 YMFG キャピタル Presents 同舟共命で地域の未来を共創～官民連携でつなぐ 事業承継の最前線～
Talk Session 06 市場の新たなスタンダードを作る、アルゴリズム型情報流通時代の 戦略PR最前線
Talk Session 07 VCと現役CHROが語る、伸びるスタートアップの「HRの共通点」 ～明日からの"初動"が変わる、アーリー期の組織戦略～
Talk Session 08 なぜいま北九州から世界を目指すのか
Talk Session 09 地域間の結合で死の谷を凌駕する ～ボーダーを超えてコミュニティを拡張し続けるビルダーたちのあがき～
ピッチイベント
9Capitalによるピッチイベント
- イベント名：WORK AND ROLE 2026
- 開催日時：2026年3月26日（木）09:30～21:00
- 場所：北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3-9-30） アクセス(https://hello-kitakyushu.or.jp/access/)（JR小倉駅から徒歩5分）
- 参加費：有料（詳細は下記公式サイトから遷移できる申込ページをご覧ください）
- 主催：WORK AND ROLE実行委員会
公式サイト :
https://workandrole.jp/
参加申込、その他詳細はこちらから
北部九州最大級のイノベーションカンファレンス「WORK AND ROLE 2026」
WORK AND ROLE実行委員会は、2026年3月26日（木）、北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3-9-30）にて、「WORK AND ROLE 2026」を開催いたします。
実施セッション
ものづくりの街・北九州市。その歴史は、常に挑戦の連続でした。
本イベントが掲げる「原点回帰―産業革新の最前線」とは、単なる懐古ではありません。それは、現場に根ざした泥臭い情熱を現代の知見と融合させ、確かな「ディール」という形に変えていく、産業革新への決意表明です。
いよいよ、各界を牽引するトップリーダーたちが一堂に会する全セッションが確定しました。
交わされる言葉の熱、生まれる新たな絆、加速するイノベーションの最前線。
その興奮を、ぜひ現地・北九州市で分かち合いましょう。
Talk Session 01 地方から世界へ、サステナブルシティへの航路
Talk Session 02 革新の旗手たちが語る「地方からの逆襲」
Talk Session 03 産業と文化の融合で日本をぶち上げる
Talk Session 04 テクノロジーの先にある"ヒト"の可能性 ～フィジカルAI、クリーンエナジー、次時代のエンタメが交差する未来へのロードマップ～
Talk Session 05 YMFG キャピタル Presents 同舟共命で地域の未来を共創～官民連携でつなぐ 事業承継の最前線～
Talk Session 06 市場の新たなスタンダードを作る、アルゴリズム型情報流通時代の 戦略PR最前線
Talk Session 07 VCと現役CHROが語る、伸びるスタートアップの「HRの共通点」 ～明日からの"初動"が変わる、アーリー期の組織戦略～
Talk Session 08 なぜいま北九州から世界を目指すのか
Talk Session 09 地域間の結合で死の谷を凌駕する ～ボーダーを超えてコミュニティを拡張し続けるビルダーたちのあがき～
ピッチイベント
9Capitalによるピッチイベント
北九州市を拠点とするベンチャーキャピタル・9Capitalが主宰するピッチイベントの審査員が決定しました。
用意されたのは、一時的な喝采ではなく、未来への伴走を意味する「出資優先交渉権」。
選び抜かれた挑戦者たちが、豪華審査員の前に立ち、自らの信じる未来をプレゼンテーションします。一瞬の閃きが、一生を変える投資へと昇華される。その研ぎ澄まされた空間を、ぜひ目撃してください。
タイムテーブル
当日のタイムスケジュールは下記のとおりです。
各分野の最前線が交差する、濃密な1日の全貌をチェックしてください。
開催概要
- イベント名：WORK AND ROLE 2026
- 開催日時：2026年3月26日（木）09:30～21:00
- 場所：北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3-9-30） アクセス(https://hello-kitakyushu.or.jp/access/)（JR小倉駅から徒歩5分）
- 参加費：有料（詳細は下記公式サイトから遷移できる申込ページをご覧ください）
- 主催：WORK AND ROLE実行委員会
公式サイト :
https://workandrole.jp/
参加申込、その他詳細はこちらから