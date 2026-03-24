【JPIセミナー】経済産業省「合成燃料など脱炭素燃料導入促進に向けた最新動向と今後の方向性について」4月7日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員 近藤 元博 氏を招聘し、合成燃料など脱炭素燃料導入促進に向けた最新動向と今後の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17704(https://www.jpi.co.jp/seminar/17704?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

「資源・燃料分科会脱炭素燃料政策小委員会」 近藤 元博 委員 特別招聘

経済産業省：合成燃料など脱炭素燃料導入促進に向けた最新動向と今後の方向性について

〔開催日時〕

2026年04月07日(火) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

経済産業省 総合資源エネルギー調査会

資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 委員

愛知工業大学 総合技術研究所 教授

近藤 元博 氏

〔講義概要〕

国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議では、議長国ブラジルが日本、イタリアとの共同提案として、脱炭素化につながるバイオ燃料、合成燃料など「持続可能燃料」の利用拡大を訴える「ベレン持続可能燃料４倍宣言」を発表した。我が国でも、経済産業省脱炭素燃料政策小員会で、脱炭素燃料の具体的なアクションを議論し、展開を進めている。

ここでは、合成燃料の商用化への取り組み、バイオ燃料の市場投入のシナリオなど脱炭素燃料の最新動向を詳説する。

〔講義項目〕

1. 我が国の脱炭素政策概要

(1) 2040年に向けた取り組み

(2) 主な支援策と規制・制度

2. 脱炭素燃料の方向性

(1) 合成燃料（e-fuel）

(2) バイオエタノール混合ガソリン

(3) SAF

(4) バイオディーゼル

3. 環境価値の移転

(1) カーボンプライシングの現状

(2) 環境価値移転の取り組み

4. まとめ

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,210円（税込）

2名以降：32,210円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17704(https://www.jpi.co.jp/seminar/17704?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。