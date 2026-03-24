「第5回日経統合報告書アワード」において「準グランプリ」を受賞

東京応化工業株式会社

日本経済新聞社は、日本企業が発行するアニュアルレポートの更なる充実と普及を目的に、1998年より「日経アニュアルリポートアウォード」を実施してきましたが、非財務情報を含む企業価値情報の重要性の高まりを受け、2021年から本アウォードを「日経統合報告書アワード」に改称しました。第5回となる今回は、参加企業504社・団体が本アワードに応募し、各賞受賞企業・団体が選出されました。

「統合レポート2024」では、当社の「最先端の価値創造」「中長期成長戦略」について、「経営理念やパーパスの実践」「社会的インパクト」「人財の幸福度の追求」の切り口を中心に多面的にお伝えしています。

当社は、今回の受賞を励みに「統合レポート」の更なる改善・充実に取り組むとともに、適時・適切な情報開示に努め、株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を通じて、企業価値の向上に努めてまいります。

「統合レポート2024」はこちら(https://www.tok.co.jp/ir/library/annual)からご覧いただけます。

本アワードについての詳細は日経統合報告書アワード 受賞企業一覧 ｜ 日本経済新聞(https://ps.nikkei.com/nira/jushou25.html)をご参照ください。