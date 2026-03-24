ゆらぎやすい春の季節に、ゆらぎレスキュー！

株式会社ウカ

ぽかぽかとした陽気に、心も軽くなる春。

その一方で、寒暖差や紫外線、花粉、乾燥など、

知らず知らずのうちに、肌やからだはゆらぎやすい季節でもあります。

なんとなく不調を感じる日もあれば、

理由ははっきりしないけれど、いつもと違う感覚に戸惑うことも。

ukaでは、そんな春の“ゆらぎ”にそっと寄り添う

レスキューアイテムをご用意しました。

いま感じているお悩みにはもちろん、

まだ言葉にならない違和感にも目を向けながら、

いまのあなたのセルフケアをサポートする製品をご提案します。

そして期間中、対象商品を含む税込6,600円以上ご購入の方へ、

伊豆の自然の恵みを感じる「IZU バスソルト（40g）(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164073/)」をプレゼント！

深呼吸しながら、ゆるやかに整えていく時間を。

日々のケアの積み重ねで、少しずつ軽やかな春へと導きます。

【期間】

3月19日（木）～4月12日（日）

【内容】

対象商品を1点以上含む、税込6,600円以上ご購入の方へ

税込6,600円以上ご購入のukainnさまへ ※

※BAは除く

IZU バスソルト（40g）(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164073/)をプレゼント

対象商品：

紫外線のゆらぎ

uka ボタニカル UVクリーム “シーザサン”

uka ヘアオイルミスト ガールズオンザビーチ 30mL or 50mL

uka イズ クロモジ リセラム フォー スカルプ 50mL or 100mL

花粉のゆらぎ

uka イズ クロモジウォーターミスト 100mL or 300mL

乾燥のゆらぎ

uka イズ シャンプー フォー スカルプ, ヘア＆ボディ ‘アンチイッチ‘ 100mL or 300mL or 400mL

uka イズ マスク フォー スカルプ＆ヘア ‘アンチイッチ‘ 50mL or 200mL

uka ヘアオイル ウィンディーレディー 30mL or 50mL

uka ヘアオイル レイニーウォーク 30mL or 50mL

uka ヘアオイル グラマラスウィンディーレディー 30mL or 50mL

こころのゆらぎ

サクラサクシリーズ（ネイルオイル、リップバーム、インセンス、キャンドル、プチューム、シャンプー＆コンディショナー 300mL or 400mL）

睡眠のゆらぎ

uka ボディ＆フットバーム ハッピーワーク

uka イズ バスソルト 40g or 200g

【開催店舗】

公式オンラインストア ukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share / 伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティーアポセカリー / ウカ

----------------------------------------------

●uka 公式オンラインストア ukakau

https://ukakau.com/

●uka HP

https://uka.co.jp/

●Instagram

uka Official Brand Account（@instauka）

https://www.instagram.com/instauka/

uka Salon & Store Info（@ukacojp）

https://www.instagram.com/ukacojp/

uka Official USA Account（@ukabeauty.co）

https://www.instagram.com/ukabeauty.co/

ukafe(@ukafe.info)

https://www.instagram.com/ukafe.info/

●X

公式Xアカウント（@uka_beauty)

https://x.com/uka_beauty