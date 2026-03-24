第11回「なごやボランティア楽集会（がくしゅうかい）」参加者募集！

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社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

ボランティア・市民活動の実践者同士(同志)が活動の意義や役割、原点等についてともにふりかえり、次世代の実践者に対して「思い」を紡ぐことを目的にした「なごやボランティア楽集会」。


今回は、「誰も置きざりにしない社会をめざして～ピア(仲間)の力で！～」をテーマに、２回に分けてお話しをお聴きします。お話を聴く「学びの場」と、それを受けてみんなでおしゃべりする「しゃべり場」という形で開催します。


テーマに興味がある方、ボランティア活動に興味がある方、ボランティア活動をする中でモヤモヤしている方、ぜひご参加ください。



１．日　時


　　第1回：2026年5月24日(日)　13:00～16:30


　　第2回：2026年6月6日(土)　13:00～16:30　　　　


２．会　場


名古屋市総合社会福祉会館　７階大会議室(名古屋市北区清水四丁目17番1)


※ 最寄の公共交通機関


　・地下鉄名城線「黒川」1番出口より徒歩7分


　・市バス「北区役所」下車　徒歩すぐ


　・市バス「黒川」下車　徒歩５分(黒川交差点　南300メートル)


※ 会場の駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。


３．内　容


　第1回：学び場　本間　貴宣さん(一般社団法人しん/ボランティア団体夢叶)・夢叶レンジャーのみなさん　　


　第2回：学び場　倉地　光一さん(特定非営利活動法人名古屋ダルク)・名古屋ダルクのみなさん


（各回共通）：しゃべり場


　学び場の感想を共有したり、ボランティア活動をする中で思うこと、悩んでいることを自由におしゃべり。


４．募集締切　※参加費無料、定員各回50名（先着順）


　第1回：2026年5月11日(月)


　第2回：2026年5月25日(月)


５．主催


　なごやボランティア楽集会開催委員会　（事務局：名古屋市社会福祉協議会）


６．申込・問合せ先（事務局）


　名古屋市社会福祉協議会　ボランティアセンター


　　〒462-8558　名古屋市北区清水4-17-1　名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター


　　電話 052-911-3180　　FAX 052-917-0702　


　　Eメール vc01@nagoya-shakyo.or.jp


　　申込フォーム　https://forms.gle/GCnERXPWMXWxxKjT9　


市社協facebook　 https://www.facebook.com/shakyonagoya