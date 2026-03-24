第11回「なごやボランティア楽集会（がくしゅうかい）」参加者募集！

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

ボランティア・市民活動の実践者同士(同志)が活動の意義や役割、原点等についてともにふりかえり、次世代の実践者に対して「思い」を紡ぐことを目的にした「なごやボランティア楽集会」。

今回は、「誰も置きざりにしない社会をめざして～ピア(仲間)の力で！～」をテーマに、２回に分けてお話しをお聴きします。お話を聴く「学びの場」と、それを受けてみんなでおしゃべりする「しゃべり場」という形で開催します。

テーマに興味がある方、ボランティア活動に興味がある方、ボランティア活動をする中でモヤモヤしている方、ぜひご参加ください。

１．日 時

第1回：2026年5月24日(日) 13:00～16:30

第2回：2026年6月6日(土) 13:00～16:30

２．会 場

名古屋市総合社会福祉会館 ７階大会議室(名古屋市北区清水四丁目17番1)

※ 最寄の公共交通機関

・地下鉄名城線「黒川」1番出口より徒歩7分

・市バス「北区役所」下車 徒歩すぐ

・市バス「黒川」下車 徒歩５分(黒川交差点 南300メートル)

※ 会場の駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。

３．内 容

第1回：学び場 本間 貴宣さん(一般社団法人しん/ボランティア団体夢叶)・夢叶レンジャーのみなさん

第2回：学び場 倉地 光一さん(特定非営利活動法人名古屋ダルク)・名古屋ダルクのみなさん

（各回共通）：しゃべり場

学び場の感想を共有したり、ボランティア活動をする中で思うこと、悩んでいることを自由におしゃべり。

４．募集締切 ※参加費無料、定員各回50名（先着順）

第1回：2026年5月11日(月)

第2回：2026年5月25日(月)

５．主催

なごやボランティア楽集会開催委員会 （事務局：名古屋市社会福祉協議会）

６．申込・問合せ先（事務局）

名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター

〒462-8558 名古屋市北区清水4-17-1 名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター

電話 052-911-3180 FAX 052-917-0702

Eメール vc01@nagoya-shakyo.or.jp

申込フォーム https://forms.gle/GCnERXPWMXWxxKjT9

市社協facebook https://www.facebook.com/shakyonagoya