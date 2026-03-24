競泳 松本周也、日本選手権 優勝！パンパシフィック選手権、アジア競技大会の日本代表に選出！

ひまわりネットワーク株式会社

当社所属のアスリート社員・競泳 松本周也が、2026年3月19日(木)～22日(日)に開催された第101回日本選手権水泳競技大会において50メートル自由形優勝という輝かしい成績を収めました。

50メートル自由形 優勝100メートル自由形 第３位

松本は本大会において、50メートル自由形を21秒89で優勝、あわせて100メートル自由形で第3位という成績を収めました。国内トップレベルの選手が集うなかでの本結果は、50メートル自由形日本記録保持者としての実力を示すものとなりました。

また、本大会の結果を受け、公益財団法人日本水泳連盟より、

パンパシフィック選手権（8月 米国開催）およびアジア競技大会（9月）の競泳日本代表選手団に選出されました。

日本記録保持者として臨む国際舞台において、松本周也のさらなる活躍が期待されます。

今後とも、松本周也への温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■松本周也 コメント

日本代表としてチームをしっかり引っ張っていけるよう、頑張りたいと思います。

応援よろしくお願いします！

出典：公益財団法人日本水泳連盟ホームページより

・パンパシフィック選手権（2026/アーバイン）競泳日本代表選手団について(https://aquatics.or.jp/news/58257/)

・第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）競泳・飛込日本代表選手団について(https://aquatics.or.jp/news/58254/)

ひまわりネットワーク株式会社

本社所在地：愛知県豊田市若草町3丁目３２番地８

代表者：代表取締役社長 堀井 敦

サービス提供エリア：豊田市・みよし市・長久手市

事業内容：通信事業(インターネット、固定電話、スマートフォン)、放送事業(ケーブルテレビ)、番組制作・販売



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