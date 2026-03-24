ティラノサウルスやトリケラトプスなど12種類の大迫力恐竜が動く！吠える！「東京たま大恐竜博」開催　クラフトビールも味わえる「ジュラシックナイト」、ものづくり体験イベント「つくるんフェスタ」同時開催

日本コンベンションサービス株式会社

日本コンベンションサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近浪 弘武）は、4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）まで、東京たま未来メッセで「東京たま大恐竜博」を開催します。

また、4月30日（木）、5月1日（金）の夜は、多摩地域のブルワリーのクラフトビールも味わうことができるナイトイベント「ジュラシックナイト」、5月2日（土）～5月6日（水・休）にはサイドイベントとして、恐竜関連のワークショップも開催するものづくり体験イベント「つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博」も併せて開催します。

「東京たま大恐竜博」は、大迫力で動き迫る12種類の実物大恐竜のほか、恐竜の卵、巨大な爪や骨、今は絶滅した生物の化石やレプリカ標本も展示し、恐竜が生きた世界に飛び込んだような没入感を体験することができます。また恐竜絶滅の謎、地球環境の変化、恐竜の分類なども学ぶことができるほか、ティラノサウルスに跨り一緒に写真を撮影することもできます。

さらに、150インチの巨大モニターから目の前に迫る恐竜を体験することができる３Dシアター、会場内6か所の恐竜スタンプを探す冒険を楽しめるスタンプラリーなど、恐竜を見て、学んで、楽しむことができるイベントです。

【動く実物大恐竜模型】

全長約15mの巨大肉食恐竜ティラノサウルス、大きな３つの角が印象的な草食恐竜トリケラトプス（全長約9m）、背中に“帆”をもつ異色の肉食恐竜スピノサウルス（全長約7m）など、実物大の大型恐竜12体が吠え、躍動し、恐竜が生きた世界に飛び込んだような体験をすることができます。

ティラノサウルストリケラトプススピノサウルス

《上記以外の展示恐竜》

・アロサウルス ・アンキロサウルス ・オヴィラプトル ・スティラコサウルス ・ステゴサウルス

・ダケントルルス ・タペヤラ ・タルボサウルス ・テリジノサウルス

【化石・レプリカ標本】

恐竜の骨や脚、爪、卵やアンモナイトなど、古代生物をリアルに今に伝える37種類の化石やレプリカ、さらに恐竜や三葉虫などの古代生物のフィギュアも20種類展示。生物の迫力を間近に感じることができます。

ティラノサウルス頭骨ユタラプトル脚テリジノサウルス卵

モササウルス頭骨北海道アンモナイトテリジノサウルス前脚爪

【展示・アトラクション】

生命の始まりから恐竜の絶滅、恐竜の種類などをイラスト付きで分かりやすく説明した学習パネル、7000万年前のアラスカの厳しい大地を生きた「オーロラを見た恐竜」の３Dシアター、錯視の世界に入り込むワームホール、恐竜スタンプを探すスタンプラリーなど、恐竜にちなんだ展示やアトラクションを楽しむことができます。

また、ティラノサウルスに跨り一緒に記念写真を撮ることもできます。

※展示・アトラクションの一部は別途体験料が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

【東京たま大恐竜博 開催概要】

■会期：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）９:30～17:00

■会場：東京たま未来メッセ展示室（住所：八王子市明神町3丁目19-2）

京王八王子駅から徒歩2分、JR八王子駅から徒歩5分

※会期中、施設駐車場はご利用いただけません。公共交通機関をご利用ください。

https://www.tamaskc.metro.tokyo.lg.jp/access/

■入場料金：

《祝日・休日》

当日券 大人：1,800円、子ども：1,200円 /前売券 大人：1,500円、子ども：1,000円

《平日割指定券（4月30日、5月1日）》

当日券：大人1,500円、子ども1,000円 /前売券：大人1,300円、子ども：800円

本イベントのチケットは入場時間枠ごとにご購入ください。

【入場時間枠】

１.9:30～10:00 ２.11:00～11:30 ３.12:30～13:00 ４.14:00～14:30 ５.15:30～16:00

※各枠の定員に達し次第、受付終了。各時間枠とも入場は先着順。

※当日券の有無は事前に公式サイトでご確認ください。

※前売券は4月1日から発売開始。詳細は公式サイトをご確認ください。

■問合せ先：東京たま大恐竜博運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社）

MAIL：tama-kyouryu@convention.co.jp

■主催：日本コンベンションサービス株式会社

■後援：相模原市教育委員会、八王子市教育委員会、町田市教育委員会、八王子市

■公式サイト：https://tama-kyouryu2026.com/

【ジュラシックナイト 開催概要】

仕事帰りにも気軽に立ち寄ることができる夜のミュージアム体験。昼間とは一変した空間で、多摩地域のブルワリーのクラフトビール、お菓子やソフトドリンクを片手に、恐竜に囲まれた夜をゆったり楽しむことができるナイトイベントです。太古の世界を巡る特別な時間を堪能することができます。

・日時：4月30日（木）、5月1日（金）18:00～20:00（最終入場19:30）

・場所：東京たま未来メッセ 展示室

・入場料金：

前売券：ソフトドリンク1杯付2,000円／クラフトビール1杯付2,500円

当日券：ソフトドリンク1杯付2,200円／クラフトビール1杯付2,700円

※「ジュラシックナイト」に関する詳細は、「東京たま大恐竜博」公式サイトにて順次情報公開予定

※20歳未満のお客様の飲酒は固くお断りいたします。年齢のご確認（身分証明証等のご提示）をさせ ていただく場合がございますのでご了承ください。

※車両を運転してお帰りのお客様にはアルコール類のご提供は致しかねます。

※20歳未満のお客様ご入場の場合は、ソフトドリンク付チケットをお買い求めください。満2歳以下は無料でご入場いただけます。

【つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博 開催概要】

「つくるって楽しい」をテーマにした多摩地域最大級のものづくり体験イベント「つくるんフェスタ」。昨年ゴールデンウィーク開催時には約1万人が来場した、大人も子どもも楽しめるハンドメイドイベントです。今年は恐竜関連のワークショップも登場。東京たま大恐竜博のチケットをお持ちの方にはノベルティをプレゼントします。

最新情報は公式インスタグラムをご確認ください。

・日時：2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）9:30～17:00

・会場：東京たま未来メッセ 会議室

・料金：入場無料。ワークショップにはそれぞれ体験料金がかかります。

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tsukurunfesta/

・問合せ先：つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社）MAIL：tsukurun@convention.co.jp

※「つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博」に関する詳細は、「東京たま大恐竜博」公式サイトにて順次情報公開予定