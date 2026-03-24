３月２４日（火）トップバリュ「サングラス」新発売

イオン株式会社

イオンは３月２４日（火）、「イオン」「イオンスタイル」約２８０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、トップバリュ「サングラス」、計３６種類を発売します。

近年、ＵＶ対策として日傘や帽子の他に、目を守る役割としてサングラスの需要が高まっています。こうしたなか、イオンではトップバリュ初のサングラスを販売します。

ＵＶ対策として、全レンズは紫外線透過率０.１％未満になっています。フレームはカジュアルで柔らかい印象になるボストン型、繊細な印象になるコンビボストン型、直線的なデザインでモダンな印象になるウェリントン型を主に品揃えし、男女問わず幅広い年齢層が着用可能なデザインを展開しています。レンズ部分も白や黒などカラーを豊富に品揃えし、シーンに合わせてスタイリングが可能です。

これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする商品を提案してまいります。

【販売概要】

商品名：トップバリュ サングラス

発売日：２０２６年３月２４日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２８０店舗※１）

商品数：計３６種類

（ボストン７種類・コンビボストン６種類・ウェリントン７種類・クラウンパント４種類・オーバル３種類・メタルサークル３種類・メタルオーバル３種類・メタルウェリントン３種類）

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100060035&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100060035&psc=5)

【商品一覧】

ボストン型

サイズ：フリー

カラー：白・黒・Ａ淡黒・茶・濃緑・淡青・濃青

コンビボストン型

サイズ：フリー

カラー：白・淡黒・黒・Ａ淡黒・濃緑・淡青

クラウンパント型

サイズ：フリー

カラー：白・黒・茶・濃青

オーバル型

サイズ：フリー

カラー：黒・濃緑・淡青

メタルサークル型

サイズ：フリー

カラー：白・淡赤・濃青

メタルオーバル型

サイズ：フリー

カラー：黒・淡緑・淡青

ウェリントン型

サイズ：フリー

カラー：白・淡黒・黒・Ａ淡黒・淡緑・淡青・濃青

メタルウェリントン型

サイズ：フリー

カラー：淡赤・淡緑・淡青

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国・沖縄エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。

以上