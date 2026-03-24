【新規開業】京都・清水五条に全室40室のウェルネスホテル「Kiyomizu Elite Terrace」2026年3月19日グランドオープン

北山貿易株式会社

北山貿易株式会社（以下、当社）は、2026年3月19日（木）、京都市東山区の清水五条エリアに、「Culture & Wellness」をコンセプトにした新規ホテル「Kiyomizu Elite Terrace」（全 40 室）をグランドオープンいたしました。

本施設は、世界遺産・清水寺や三十三間堂、鴨川が徒歩圏内という最良のロケーションにありながら、手仕事の木製家具や信楽焼の浴槽、フィンランド式サウナなど、伝統工芸と最新のウェルネス設備を融合した空間をご提供いたします。また、当施設は国際的な写真芸術祭「KYOTOGRAPHIE」のホテルパートナーとしても参画しており、カルチャーとウェルネスの両面から京都の新しい価値をお届けします。

ブティックホテルとしてのコンセプトEnhance Life through Human Connections

私たちは、ただお部屋やサービスを提供するのではありません。お届けするのは、もっと希少なもの--「自分が本当に見てもらえている」「心から歓迎されている」「大切にされている」と感じていただける体験です。

ホスピタリティは単なる職業ではなく、使命であると考えています。すべてのしぐさ、すべてのディテール、すべてのふれあいの瞬間に、「人と人のつながりが人生を豊かにする」という深い信念を込めています。たった一度の旅を、一生の記憶に変える力が「人の温もり」にはあると、私たちは信じています。

開業の背景

近年、京都を訪れる国内外の旅行者の間では、観光地を巡るだけでなく、滞在そのものの質を重視する傾向が高まっています。当社が運営する同シリーズホテル「祇園エリートテラス」は開業以来稼働率 8 割超を維持する人気のブティックホテルとして成長を続けております。そのノウハウを活かし、「宿泊も京都体験の一部である」という信念のもと、伝統工芸の資産を活かした空間づくりと、心身の健康を支えるウェルネス機能を組み合わせた新しいホテルを企画いたしました。

また、宿泊だけにとどまらず、平安神宮・高台寺での特別お茶会ツアーや Sushi Making Workshop、東京で好評のアニソングライブ「Anibeat」など、多彩な文化体験プログラムも展開予定です。

施設の特長

1. 日本初＊--信楽焼手作り浴槽 × 酸素マイクロバブル

滋賀県の窯元で一点一点手作りされた信楽焼の浴槽に、酸素マイクロバブル技術を搭載。伝統工芸の温もりと先端テクノロジーを掛け合わせた、他にはない湯浴体験をお届けします。対象客室は 11 室です。

＊ 日本国内における「信楽焼手作り浴槽と酸素マイクロバブル技術を組み合わせた宿泊施設」として日本初（2026年3月自社調べ）

2. プライベートフィンランド式サウナ

国産檜をふんだんに使用したフィンランド式サウナを 6 室に完備。檜の香りに包まれながら、完全プライベートのサウナ体験をお楽しみいただけます。

3. 京表具井上光雅堂による全室アートワーク

昭和32年創業、京都国立博物館の国宝修復室の技術を受け継ぐ名店であること、三代目当主・井上雅博氏の監修のもと伝統の表具技術と現代デザインを融合させた作品が各客室を彩ります。

4. 全 11 カテゴリー・40 室の多彩な客室

客室は 27～45 平方メートル の広さで、カップル向けのコンフォートタイプから、最大 5 名対応のプレミアファミリーまで 11 カテゴリーを展開。全室に手仕事の木製家具と酸素マイクロバブルバスを備えています。一部客室にはプライベートガーデンやキッチネットも完備。コネクティングルームオプションもご用意しており、グループ旅行にも対応いたします。

最上位カテゴリー「プレミアファミリー テラス with サウナ」は、清水寺を望むプライベートバルコニーと専用サウナを備えたフラッグシップルームです。

5. レストラン（50 席）

長年修行を積み重ねた料理長が手がける朝食・ランチ・ディナーの多彩なメニュー展開、宿泊客だけでなく地元の方も楽しんでいただけます。

6. AI 音声アシスタント「Aiello」でスマートな滞在体験

全室にタッチパネル付き AI 音声アシスタント「Aiello」を導入。館内施設や近隣の観光スポット・交通手段の案内はもちろん、モーニングコール機能も完備しています。目覚めの際に「おはよう」と話しかければ自動的にカーテンが開き、お休みの際には「おやすみ」の一言でカーテンが閉じ、照明も消える--快適なステイを実現します。

5. 充実の館内サービス

無料高速 Wi-Fi、フリードリンク・アイスの 24 時間提供、地下ランドリースペース（24 時間無料）など、快適な滞在を支える充実のサービスを揃えています。

文化体験プログラム（予定）

「Culture & Wellness」のコンセプトのもと、宿泊だけにとどまらない文化体験プログラムも展開してまいります。

プログラム

● 平安神宮・高台寺を舞台にした、特別な茶会体験ツアー

● Macha Experience: 「食べる・飲む・学ぶ・買う」の4つのプロセスを通じて包括的に抹茶の魅力を体験していただく体験ランチタイムには Matcha Udon を中心とした食事、カフェタイムには抹茶ドリンクとスイーツ、そしてお客様が自宅でも抹茶を楽しめるよう抹茶スターターセットの販売と淹れ方のワークショップを実施します。

● Sushi Making Workshop：本格的な寿司づくりを体験できるワークショップ

● Anibeat（アニビート）：東京で好評のアニソングライブイベントを京都でも開催予定

※ 各プログラムの詳細・開催日程は決定次第、公式サイトおよび SNS にてお知らせいたします。

KYOTOGRAPHIE ホテルパートナー

当施設は、京都を舞台に毎年開催される国際的な写真芸術祭「KYOTOGRAPHIE」のホテルパートナーに選定されています。アートと文化を身近に感じられる滞在を、宿泊体験を通じてお届けいたします。

代表者コメント

京都の歴史と文化の中心地で、伝統工芸の美しさと現代のウェルネスを融合させた宿泊体験をお届けできることを大変光栄に思います。信楽焼の浴槽や檜のサウナなど、一つひとつの素材にこだわり抜いた空間で、すべてのお客様に心からのくつろぎを提供いたします。

-- 北山貿易株式会社 代表取締役 李 文文

開業記念プラン

グランドオープンを記念し、以下の特別プランをご用意いたします。

対象期間 2026年3月19日～2026年5月31日

料金（税込）28000円～ / 泊

※ 上記は参考価格です。詳細は公式サイトをご確認ください。

施設概要

施設名：Kiyomizu Elite Terrace（キヨミズ エリート テラス）

所在地：〒605-0862 京都府京都市東山区本町3丁目100番地

アクセス：京阪本線「清水五条」駅より徒歩約5分

開業日：2026年3月19日（木）

客室数：全 40 室（11 カテゴリー）

客室面積：27～45 平方メートル

主な設備：酸素マイクロバブルバス（全室）、信楽焼浴槽（11 室）、フィンランド式サウナ（6 室）、プライベートガーデン（一部客室）、キッチネット（一部客室）

その他：AI 音声アシスタント「Aiello」、無料高速Wi-Fi、24 時間フリードリンク・アイス、24 時間無料ランドリー

公式サイト :https://eliteterrace.com/kiyomizu/jp/index