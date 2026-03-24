coody「掛け布団」公式サイトにて販売開始

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、アウトドアから日常まで幅広く使える「coody掛け布団」を発売しました。

ふんわりとしたボリューム感のある中綿で、しっかりとした保温性を両立し、場所を選ばない快適な睡眠環境を実現します。

■ coody掛け布団 とは

しっかり暖かく、やさしい寝心地

▼こちらからご購入いただけます

https://coody-jp.com/comforter/

中綿には抗菌性に優れたコーンファイバーを採用し、清潔さと快適性を両立。

身体をふんわりと包み込むやさしい使用感で、リラックスした眠りをサポートします。

また、しっかりとしたボリューム感により高い保温性を実現し、冷え込みやすい環境でも暖かさをキープ。

外気の影響を受けやすいアウトドアシーンでも安心して使用できる、機能性に優れた掛け布団です。

ウォッシュ加工で不純物や油分を取り除き、

やわらかく肌なじみの良い仕上がりに。

汚れにくく、耐久性にも優れています。

■丸洗い可能で、いつでも清潔に

本製品は丸洗いが可能なため、アウトドアでの使用後も簡単にお手入れができます。

日常使いでも清潔さを保ちやすく、長く快適に使用できる設計です。

機能性だけでなく、扱いやすさにもこだわりました。

■ゆったり使えるサイズ設計

・一般的な掛け布団より約25cm広いワイド設計

・大人2人でも快適に使える余裕のサイズ

・取り合いの心配がなく、ストレスフリー

・寝返りをしてもズレにくく、隙間ができにくい

■両面カラー仕様で、2つの表情を楽しめます

裏表どちらも使用可能。

気分やシーンに合わせてカラーを切り替えられます。

■製品情報

▼公式サイト

https://coody-jp.com/comforter/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。