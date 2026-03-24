【そごう横浜店】　春の行楽ベーカリーフェア

株式会社そごう・西武

会期：２０２６年３月３１日（火）～４月６日（月） 会場：そごう横浜店＝地下２階食品催事売場

神奈川県内でも桜の開花が始まり春の香りが色めくシーズンが到来。そごう横浜店では、季節ならではの風味豊かな限定パンに加え、各ベーカリーいちおしの商品や行楽・レジャーのランチやおやつにぴったりなベーカリーフェアを開催いたします。会期中約６０店舗が集結し、１日に入荷する種類はのべ３００種類。多彩なバリエーションのパンが一度に楽しめるフェアでは、それぞれの職人が丹精を込めて製造するパンを日替わりで楽しめるラインアップです。

※掲載画像はイメージ、価格は税込みです。

※数に限りある場合がございます。売り切れの際はご容赦ください。

春のお花見や行楽レジャーにぴったりの惣菜パン

そごう横浜店 ベーカリーフェア

それぞれのパン職人が想いをこめて製造。日替わりで楽しめる充実したラインアップ

ベーカリーラザレ：東京都東大和市ベーカリーラザレ／ 明太フランス

明太フランス ４５２円

販売日：３月３１日（火）

石窯パン工房ぴーぷる：東京都江戸川区石窯パン工房ぴーぷる／ チーズウインナーロール・パリパリチーズ

チーズウインナーロール ３３７円

パリパリチーズ ３３７円

販売日：４月３日（金）

ブーランジェリーニコ：東京都世田谷区ブーランジェリーニコ／ トリュフ塩パン

トリュフ塩パン ２９２円

販売日：４月５日（日）

ボンヴィボン：横浜市青葉区ボンヴィボン／ ほうれん草のもっちりフランス

ほうれん草のもっちりフランス ４１１円

販売日：４月６日（月）

おやつスイーツパンでゆったりしたひと時を

オイシイパンヤ：東京都板橋区オイシイパンヤ／ 塩バターあんサンド・ チョコクロワッサン

塩バターあんサンド ３３０円

チョコクロワッサン ３３０円

販売日：４月１日 (水）

クロワッサンフレール：千葉県千葉市中央区クロワッサンフレール／ハニーフレンチトースト

ハニーフレンチトースト ３９６円

販売日：４月２日（木）

クラウンベーカリー：東京都武蔵野市クラウンベーカリー/牛乳パン

牛乳パン ２８１円

販売日： 4月４日（土）