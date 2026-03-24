電子投票システム「e投票」新バージョン「e投票 Core」を2026年4月1日より提供開始

株式会社グラント

株式会社グラント（本社：大阪市北区、代表取締役：山崎元彰）は、総会・選挙・アンケートの準備、回収、集計までの手間を大幅に削減するクラウド型電子投票システム「e投票」シリーズにおいて、新バージョンとなる「e投票 Core（コア）」を2026年4月1日より提供開始します。

「e投票」は電子投票のパイオニアとして、労働組合の役員選挙、36協定の代表選出、学術学会の総会、大学の教授会など幅広い場面で利用されています。年間の総会・選挙の実施回数は約14,000回、年間投票者数は約130万人にのぼり、投票者約5,000名規模の役員選挙で投票率95%の実績もあります。

今回提供する「e投票 Core」では、従来版「e投票 Classic」で採用していたID・パスワード方式を見直し、認証トークン付きの「投票者専用URL」方式へ刷新。あわせて、紙配布運用への対応強化、一括取込形式（CSV/XLSX）拡充、証明書発行オプションの追加、さらに投票画面のアクセシビリティ対応（色の反転・ハイコントラスト表示）などにより、利便性と運用性、セキュリティ、そして多様な投票者の参加しやすさを総合的に高めました。 なお、現在多くの団体で安定稼働している「e投票 Classic」についても、引き続きサポートします。

サービスURL：https://www.e-tohyo.com/

「e投票 Core」の主な特徴（「e投票 Classic」からの改善点）

１．個人認証を「ID・パスワード」から「認証トークン付き専用URL」へ刷新

「e投票 Classic」では、案内メールにID・パスワードを含む形式（ワンタイム運用）で本人性を担保していました。 「e投票 Core」では、投票案内時に投票者ごとに認証トークン付き専用URLを発行し、そのURLから本人専用の投票画面へアクセスする方式に変更。さらに、案内メール送信ごとに新しいURLを発行し「最新URLのみ有効」とすることで、不正利用や転送・拡散リスクへの対策を強化しています。

２．投票者情報の要件見直し：紙配布運用にも対応（メールアドレス必須からの脱却）

「e投票 Classic」では、投票者情報として「氏名・メールアドレスが必須」でした。 「e投票 Core」では、氏名が必須で、メール一括案内の場合のみメールアドレスが必要です。これにより、メールアドレスの収集が難しい組織でも、用紙配布による運用を含めて導入設計がしやすくなりました。

３．一括登録の柔軟性向上：CSVに加えXLSX取込に対応

投票者情報の登録は、CSV／XLSXの一括取込に対応。既存の名簿管理（Excel）から移行しやすく、事務局の準備工数を抑えます。

４．資料提示の利便性向上：議案書・所信表明等PDFの追加・参照を改善

総会・選挙ともに、議案書や所信表明等のPDFファイルを追加し、投票画面からダウンロード可能。投票時に必要資料へアクセスしやすい導線を整え、投票の円滑化を支援します。

５．アクセシビリティの強化：色の反転・ハイコントラスト表示に対応

投票画面において、視認性に配慮した表示切替を追加しました。色の反転やハイコントラスト表示により、視覚障害のある方を含め、より多くの投票者が利用しやすい投票環境を提供します。

６．セキュリティ対策の明確化（WAF等の防御・SSL暗号化）

「e投票 Core」では、WAFやファイアウォール等による通信の監視・制御、全通信のSSL暗号化など、クラウドサービスとしての防御方針をより明確にしています。

７．新オプション「証明書発行」を追加（監査・説明責任ニーズに対応）

投票結果の正当性やデータ削除の完了を第三者の説明に活用できる、以下のオプションを提供します。

（各 税別50,000円／回）

「e投票」が提供する価値（継続的な特徴）

提供形態・価格（税別）

- 投票結果証明書：一般投票・選挙結果の正当性を証明- データ削除完了証明書：投票終了後、投票結果や個人情報等が完全に削除されたことを証明- 準備・回収・督促・集計を一気通貫で効率化（未提出者のみ一括フォロー、結果は自動集計）- 投票者はアプリ不要（ブラウザでPC・スマホから投票）- 提出状況・結果をリアルタイム把握（事務局の運営負担を軽減）- 提供形態：クラウドサービス（ブラウザ利用）- 初期導入費用：30,000円（契約情報の登録作業）- 年間利用料金：

- 500人まで：60,000円（初年度合計 90,000円～）

- 1,000人まで：120,000円

- 1,500人まで：174,000円

- 2,000人まで：228,000円

- 2,500人まで：276,000円

- 3,000人まで：324,000円

- 4,000人まで：420,000円

- 5,000人まで：516,000円

- サポート：メール・電話サポート無制限（1年間）

※総会・選挙・アンケート等、何度でも利用可能（1回あたり投票者上限はプランにより変動）

※複数支部（ブロック・職場）利用は支部ごとに契約が必要

※投票者数5,000人以上はご相談ください

導入までの流れ（最短1営業日で利用開始）

会社概要

- 無料の試験環境を申し込み- 試験環境で運用方法を事前確認- 製品版を申し込み- 申込後、1営業日以内にシステムURL／ログイン情報等をご案内

社名：株式会社グラント

代表者：代表取締役 山崎元彰

本社：大阪市北区東天満1-11-9

設立：1995年12月（資本金 1,000万円）

特許：ビジネスモデル特許権（第5320529号／第5709918号／第5892972号）

認証：プライバシーマーク（第20001725号）

本件に関するお問い合わせ先（e投票専用窓口）

株式会社グラント ｅ投票サポート

TEL：050-3155-0060

E-mail：customer@e-tohyo.com

URL：https://www.e-tohyo.com/(https://www.e-tohyo.com/)