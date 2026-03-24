株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、離れて暮らす高齢の親御さんとAIキャラクターが毎日おしゃべりする見守りサービス「いっしょ。」（ https://issyo.xyz ）の提供を開始いたしました。

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、離れて暮らす高齢の親御さんとAIキャラクターが毎日おしゃべりする見守りサービス「いっしょ。」（ https://issyo.xyz ）の提供を開始いたしました。





「いっしょ。」とは

開発の背景

主な機能

料金プラン

ご利用方法

無料コンテンツ

株式会社Mycatについて

「お母さん、今日も元気かな」──離れて暮らす家族にとって、親の安否や日々の様子は常に気がかりです。「いっしょ。」は、AIキャラクター「はなちゃん」が高齢の親御さんと毎日おしゃべりすることで、会話による刺激と家族への安心を届けるサービスです。親御さんはスマートフォンやタブレットの「はなす」ボタンを押すだけで、はなちゃんとの会話が始まります。天気の話、昔の思い出、今日の出来事──はなちゃんは親御さんの話にやさしく寄り添い、毎日の「おしゃべり相手」になります。会話のあとは、家族のスマートフォンにLINEでレポートが届きます。「今日はお花見の思い出を楽しそうに話していました」「食欲があるようです」──離れていても親御さんの様子がわかる、新しいかたちの見守りです。日本では65歳以上の一人暮らし高齢者が約700万人にのぼり（出典：内閣府「令和5年版高齢社会白書」）、高齢者の社会的孤立は深刻な社会課題となっています。日常的な会話の減少は、認知機能の低下や精神的な不調のリスク要因としても指摘されています。一方で、離れて暮らす家族の多くが「もっと頻繁に電話したい」と感じながらも、仕事や育児に追われて十分な時間を確保できないジレンマを抱えています。「いっしょ。」は、「毎日電話できない」という家族の気がかりと、「話し相手がほしい」という親御さんの両方の課題を、AIキャラクターとの日常会話という形で解決するために開発しました。■ AIキャラクター「はなちゃん」との音声会話- 親御さんの話にやさしく寄り添う自然な会話を実現- 1回10分の会話で、日常の「おしゃべり習慣」をつくります- 操作は「はなす」ボタンを押すだけのシンプル設計■ 家族向け会話レポート- 会話内容のサマリーがLINEで届きます- おしゃべり活動量のグラフで、会話頻度の変化も把握できます- 複数の家族メンバーで共有可能■ 長期記憶機能（まいにちプラン）- はなちゃんが親御さんの好きなことや思い出を覚えていきます- 会話を重ねるほど、親御さんに寄り添った話し相手に成長します■ おためしプラン（無料・7日間）- 毎日10分の会話体験- 基本レポート付き■ きほんプラン（月額980円）- 週3回×10分の会話- 詳細レポート・LINE通知- 追加セッション購入可（1回200円）■ まいにちプラン（月額2,480円）- 毎日10分の会話- リアルタイムレポート・長期記憶機能- 家族3人まで共有・週次ダイジェスト1. 「いっしょ。」公式サイト（ https://issyo.xyz ）にアクセス2. 7日間の無料おためし登録3. 親御さんのスマートフォンまたはタブレットで「はなす」ボタンを押して会話開始※本サービスは医療機器・医療アプリではありません。認知症の診断・治療・予防を目的とせず、日常の会話を通じたコミュニケーション支援サービスです。- 認知症リスクセルフチェック（10問の質問で認知機能の変化に気づくきっかけを提供）: https://issyo.xyz/tools/dementia-check- 「高齢者の孤独と会話の力 白書 2026」無料ダウンロード: https://issyo.xyz/whitepaper/2026株式会社Mycatは「テクノロジーで、暮らしの不安をゼロにする」をミッションに、AI診断・マッチング・業務効率化など多角的なWebサービスを展開しています。- 所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号- 設立：2025年2月- 事業内容：AI活用Webサービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト： https://mycat.business- 「いっしょ。」公式サイト： https://issyo.xyz