タイの旧正月を祝う「ソンクラーン・スペシャル ディナービュッフェ 」を開催

Centara Osaka Japan株式会社

タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本初進出のホテル、センタラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50、総支配人 アンディ・ノー）では、タイの旧正月「ソンクラーン」に合わせ、2026年4月11日（土）から15日（水）までの5日間限定で、特別ディナービュッフェを館内2階のタイレストラン「スアンブア」にて開催いたします。

会場となる「スアンブア」は、タイ国商務省 国際貿易振興局（DITP）が運営するレストラン認証制度「タイ・セレクト」において2つ星の評価を受けた本格タイ料理レストランです。タイの豊かな食文化を継承し、その真髄を日本にいながらご体感いただけるレストランとして、高い評価をいただいております。

今回の5日間限定ビュッフェでは、タイ各地に受け継がれる多彩な食文化を一度にお楽しみいただける特別メニューをご用意いたしました。「スアンブア」料理長ポーが監修する本ビュッフェでは、地域ごとに異なる香りや味わい、食材の個性を丁寧に引き出し、タイ料理の奥深さを上質なダイニング体験としてご提供いたします。

北部の穏やかな辛味と芳醇なハーブの香りが調和する料理、中部の甘味・酸味・塩味・辛味が繊細に重なり合う洗練された味わい、南部のスパイスが際立つ力強い料理、そして東北部（イサーン）の爽やかな酸味とハーブの風味。それぞれの地域性を感じていただける構成とし、「サイウア」「トムヤムクン」「ナムヤー・プラー」「サイコーク・イサーン」など、代表的な料理を取り揃えました。また、ディナービュッフェでは、タイの伝統舞踊による優美なパフォーマンスもご用意しており、五感でご堪能いただく特別なひとときを演出いたします。

- 北部メニュー

穏やかな辛味と芳醇なハーブの香りが調和する料理が特徴。ハーブをふんだんに使ったソーセージ「サイウア」や、ピーナッツソースで味わう発酵米麺「カノムジーン・ナムプリック」などをお楽しみいただけます。

- 中部メニュー

甘味・酸味・塩味・辛味が繊細に重なり合う、洗練された味わいが特徴です。「グリーンカレー」や、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「トムヤムクン」などをお楽しみいただけます。

- 南部メニュー

スパイスの力強さとコクが際立つ料理が揃います。魚のカレー「ナムヤー・プラー」や、ココナッツミルクで仕上げたデザート「カノムコー・ナム」をご用意いたします。

- 東北部（イサーン）メニュー

ライムの爽やかな酸味とハーブの香りが印象的な味わいの料理が特徴です。「サイコーク・イサーン（発酵ソーセージ）」を、生姜や唐辛子とともにお楽しみください。

４月１１日にはトゥクトゥク・パレードやソンクナーム・プラも実施

また、初日の4月11日（土）には、ソンクラーンの訪れを祝う特別イベントとして、12時からなんばパークス周辺にてトゥクトゥク・パレードを実施いたします。色鮮やかな車両が街を巡り、タイならではの華やかな雰囲気を演出します。あわせて、午後5時30分からはソンクナーム・プラ（仏像に水を注ぎ、敬意と感謝を表すタイの伝統儀式）も同日に実施し、新しい年の幸福と安寧を祈ります。

タイの文化と豊かな食文化を、洗練された空間の中でゆったりとお楽しみいただける、年に一度の特別な機会です。この機会をどうぞお見逃しなく。

【ソンクラン・スペシャル ディナービュッフェ】

♦日程：2026年4月11日（土）～4月15日（水）

♦場所：センタラグランドホテル大阪 2階「スアンブア」

♦料金：お一人様 7,500円（税金・サービス料込）

♦時間：18:00～ 22:30 (ラストオーダー 21:30)

♦ご予約はオンライン(https://www.tablecheck.com/ja/shops/centaragrand-osaka-suan-bua/reserve)、またはお電話:06-6695-7204(レストラン予約直通)にて承っております。

詳細はスアンブア公式ウェブサイト(https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj/suan-bua-thai-restaurant)をご参照ください

センタラグランドホテル大阪について

大阪の新たなランドマークとして2023年7月に開業したセンタラグランドホテル大阪は、タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する33階建のこのホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えています。館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。伝統的なタイ料理や特製シーフード、本格的なステーキや燻製料理など、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

WEB：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

Instagram：https://www.instagram.com/centaragrand_osaka/

センタラ ホテルズ＆リゾーツについて

センタラ ホテルズ&リゾーツはタイを代表するホテルチェーンです。バンコクやプーケットといったタイの主要都市に加え、モルディブ、スリランカ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、中国、日本、オマーン、カタール、カンボジア、トルコ、インドネシア、UAE に95のホテルを所有しています(2024年6月現在・開業準備中を含む)。センタラのポートフォリオには、センタラリザ ーブ、センタラグランド、センタラ、センタラブティックコレクション、センタラライフ、COSI の6つのブランドがあり、ラグジュアリーな離島の隠れ家から、ファミリーで楽しめる大型リゾート、また手頃なライフスタイル系のホテルまで、革新的な技術を兼ね備えた幅広いホテルブランドを展開しています。またホテル以外にも、最先端設備を有するコンベンションセンター や、受賞歴のある独自のスパブランド「センバリー」を運営しています。

これからの5年間で、センタラは世界トップ100のホテルグループになることを目指し、新しい地域や潜在市場に展開していく予定です。センタラが拡大を続けることで、世界各国でより多くのお客様にセンタラ独自のおもてなしをお楽しみいただけることでしょう。またセンタラのグローバル・ロイヤルティ・プログラム「CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）」は、会員様限定の特典や割引料金などを通じて、お客様のロイヤリティを高めていきます。

センタラホテルズ&リゾーツについてより詳しい情報は下記をご覧ください。

Web：https://www.centarahotelsresorts.com/

センタラのすべての公式写真やロゴデータは下記URLよりダウンロードいただけます。

Image Bank：http://www.centarahotelsresorts.com/imagebank/