大人気のトレーディングカードBOXを保護する超硬質ケース「トレーディングカード用 BOXプロテクトUV Ver.2（レギュラーサイズ）」本日3月24日(火)より発売開始！

アンサー株式会社トレーディングカード用 BOXプロテクトUV Ver.2 （レギュラーサイズ）

ゲーム周辺機器・トレカサプライメーカーのアンサー株式会社(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：有村 勇志)は、大人気のトレーディングカードBOXを保護する超硬質ケース「トレーディングカード用 BOXプロテクトUV Ver.2（レギュラーサイズ）」を、公式アンサーストア、全国の家電量販店、小売店、専門店、インターネットショップ等にて順次販売を開始することをお知らせいたします。

■製品詳細

大切なトレカBOXを保管できる専用設計のケース！

本製品はトレーディングカードBOXを箱のまま収納して、ディスプレイ用途やコレクション用途にお使いいただけるPVC素材のクリアケースです。ご使用いただくことで、ホコリや汚れから大切なトレカBOXを守ります。

積み上げても潰れにくい！

本製品で採用したPVC素材は約0.3～0.4mmの厚みで構成されており、ディスプレイやコレクションとしてトレカBOXを積み上げた時でも保護ケースが潰れにくい仕様です。（耐荷重：約5kg）

UVカット率90%で照明・日焼けからトレカBOXを徹底ガード！

本製品の素材にはUVカット加工が施されており、室内照明や、日光などからの紫外線によるトレカBOXの退色・劣化を予防します。

お気に入りのコレクションをディスプレイして眺めるのに最適です。

レギュラーサイズ 5枚入り！

流通している主なトレカBOXサイズに合わせた『レギュラーサイズ』をラインナップ。

1パッケージに5枚セット。本製品サイズ：（W:約145×H:約145mm×D:約40mm）

日本産だからこその配慮

設計から製造すべてを国内でおこない、アンサー独自の仕様として、トレカBOXのタイトル部分に箱の内フラップが重ならないように配慮した、コレクター目線の組み立て構造を実現。組み立てもテープやのりを使わないかんたん組み立てです。

レギュラーサイズ製品仕様

入り数…5枚

収納可能サイズ…約 W141×H141×D39 mm迄

本体組み立て後サイズ : 約 W145 × H145 × D41 mm

厚み：約 0.3～0.4mm

耐荷重：約 5kg

■製品仕様

製品イメージ使用イメージ国内生産・5枚入りセットUVカット率 約90%簡単組み立て・収納ディスプレイ仕様仕様詳細製品寸法パッケージイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/40_1_d48b9cb6c47cbac18c0f4d17819819d6.jpg?v=202603240451 ]

※本製品を使用時にシュリンクおよびボックス本体の破損が発生しましても弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください

※UVカット率の指数は、特定条件下で得られた測定値の代表であり、保証値ではございません