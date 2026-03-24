【楽天イーグルス】楽天イーグルス、本拠地で“最強の体験”を届ける『みんなの最強パーク2026』を宣言！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井誠之）は、2026シーズンにおいてスタジアム全体で“最強の体験”を提供する年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』を宣言いたします。2025年に掲げた「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージを、さらに進化させる形で、東北の強さをスタジアムで体現する取り組みを推進してまいります。

■“最強の体験”をスタジアムから届ける『みんなの最強パーク2026』宣言

2026年1月より本拠地の愛称が「楽天モバイル 最強パーク宮城」へと変更されました。本シーズン、同スタジアムを舞台に年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』を展開いたします。本プロジェクトは、昨年掲げた「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージをさらに進化させ、東北の強さをスタジアムで体現する取り組みです。

「みんなの最強パーク」を目指し、ご来場いただくすべての方が“最強”と思える体験づくりを通じて、東北の皆さまとともに「このスタジアムが最強だ」と誇れる場を創り上げてまいります。あわせて、“最強”をキーワードとした多彩なコンテンツを展開していく予定です。野球観戦の興奮はもちろん、家族連れや観光客などあらゆる来場者にとって“最強の体験”を提供するスタジアムづくりを進めてまいります。

■2026シーズン 楽天モバイル 最強パーク宮城の正面ビジュアル選手が決定！

（左側）＃6村林 一輝選手、＃1宗山 塁選手、＃11岸 孝之選手

（右側）＃32中島 大輔選手、＃9ルーク・ボイト選手、＃18前田 健太選手

楽天モバイル「Rakuten最強プラン」ご利用者による投票をもとに、2026シーズンのスタジアム正面ビジュアルを飾る選手が決定しました。開幕にあわせて新ビジュアルもお披露目となり、ご来場の皆さまをお迎えします。

スタジアム正面ビジュアルに関する詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601006361.html

■ダイナミックな“最強”観戦体験へ！「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」が登場！

年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』の宣言にあたり、スタジアムのフィールドおよび映像演出設備を進化させました。

外野フェンスは、センターや両翼のポール間において最大6メートル前方へ移設し、よりダイナミックな試合展開を生み出すフィールドへと進化いたします。あわせて、本レフトフェンスエリアはアイリスオーヤマ株式会社にご協賛いただき、新たに「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」と命名。楽天イーグルスおよび相手チームの選手の打球が本ホームランゾーンに入った場合、当日のご来場者の中から抽選でアイリスオーヤマの家電やアイリスの強炭酸水「CRYSTAL SPARK」、アイリスのお茶 䖝をプレゼントいたします。

＜「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」プレゼント企画 概要＞

・企画内容

楽天イーグルスおよび相手チームの選手の打球が、アイリスオーヤマ レフトホームランゾーンに入った場合、当日のご来場者の中から抽選で景品をプレゼント。

・プレゼント内容

䖝エリア（緑エリア）：アイリスのお茶 䖝（500ml×24本入 1ケース）＋α（月替わり）

アイリスオーヤマエリア（赤エリア）：アイリスオーヤマの家電（月替わり）

CRYSTAL SPARKエリア（青エリア）：アイリスの強炭酸水「CRYSTAL SPARK（クリスタルスパーク）」（500ml×24本入 1ケース）＋α（月替わり）

・抽選対象者

ホームランを記録した試合当日にご来場いただいた方

・当選発表

試合終了後、楽天IDにご登録のメールアドレスに当選通知を送付

・協賛

アイリスオーヤマ株式会社

※内容は予告なく変更となる可能性があります

アイリスオーヤマ レフトホームランゾーンに関する詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601037862.html

また、右中間の大型LEDビジョン「楽天モバイルビジョン」をより高精細な映像演出が可能な新ビジョンへ入れ替えるとともに、新たに縦型のLEDビジョンを追加設置いたします。

これらの改修により、迫力あるプレーと臨場感あふれる映像演出が融合した、より没入感の高いスタジアム体験を提供してまいります。

・「楽天モバイルビジョン」、縦型ビジョンメーカー

アイリスオーヤマ株式会社

■“最強“のスタジアム体験を！シーズンを通じたコンテンツ施策を展開

開幕戦にあわせてスタジアムでの体験そのものをさらに魅力的にする各種コンテンツ施策を展開していく予定です。

野球観戦の楽しさに加え、家族連れや観光客など幅広い来場者が楽しめる体験を提供することで、スタジアムを訪れるすべての方にとって“最強の思い出”となる時間を創出してまいります。

＜TOHOKU HERO RIDE＞

楽天イーグルスが勝利した試合終了後、選手が場内を一周する際の演出として、最強にデコレーションされたフロート車「TOHOKU HERO RIDE」による演出を導入します。外野フェンス前方への移設に伴い、選手と観客が一体となれる体験を創出するため、レフトからライトを巡回する本演出を企画しました。勝利の余韻をより一層盛り上げ、会場全体が一体となる“最強の勝利体験”を提供します。

＜2026シーズン新たなイニング間イベント＞

試合観戦に加え、イニング間の時間も含めてスタジアム全体で一体感を生み出す体験型エンターテインメントを強化するため、新たなイニング間イベントを展開します。あわせて、2026シーズンは楽天モバイル 最強パーク宮城でのナイトゲームの増加に伴い、光る演出を取り入れることで、より多くのお客様にお楽しみいただける演出を実施します。

・キッズカメラマンチャレンジ

2回表終了後、イーグルスキッズクラブ会員の中から抽選で、EAGLES’NESTのウッドデッキに設置したカメラを使い、スタンドに隠れた球団公式マスコットを探し当てるチャレンジを実施します。

・キラフル最強TIME Supported by Rakuten

※ナイトゲームのみ開催

2026シーズンより、無線制御に対応した「光るグッズ」を使用した光の演出がスタートします。3回表終了後には、ノリのいい音楽に合わせて「イーグルススティックライト」や「光るブレスレット」が無線制御で光り、スタンドが一体となります

・その他、光の演出を実施する主なイベント

5回裏終了後「まわせ！ぐるぐるタイム」

7回表終了後「楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン」

試合展開に合わせて、ヒットやチャンス、ホームラン時に光が連動するほか、クローザー登場時などにも、演出や音楽に合わせて色や点灯タイミングを無線制御し、スタジアムを盛り上げます。

＜応援グッズ＞

ファンの皆さまに応援をより楽しんでいただくため、新しい応援グッズも展開いたします。

・制御対応の光るグッズ（一部）

左から

スティックライト（イーグルスロゴ、選手Ver.） 2,800円（税込）

光るブレスレット 1,600円（税込）

2026シーズン開幕から楽天モバイル 最強パーク宮城で開催するナイトゲームでは、無線制御ペンライトによる光の演出がスタートいたします。2025シーズンにご購入いただいた「スティックライト」は、そのまま無線制御ペンライトとしてお使いいただけます。

※2024シーズン以前にご購入いただいた「スティックライト」は無線制御と連動していません

「光るグッズ」に関する詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601026934.html

・2026MyHEROタオル

2026シーズンのMyHEROタオルは、選手の個性を際立たせる「MyHEROカラー」を基調とし、ドット柄グラデーションで躍動感を表現しています。

「2026MyHEROタオル」に関する詳細は下記ご参照ください

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601026384.html

・ヒトコトタオル

楽天イーグルスファンの皆さまからのリクエストにお応えし、楽天イーグルスに特化した「ヒトコトタオル」の受注販売を定期的に実施しています。

※上記商品の受注販売は終了しています

＜グルメ＞

スタジアムグルメにおいても、スタジアムでの野球観戦をより楽しめるグルメをご用意いたします

・選手プロデュースグルメ（一部）

選手一人ひとりのこだわりがたっぷり詰まったメニューをお楽しみいただけます。

2026シーズン新登場のシェイク 各750円

左から

西口直人のバナナシェイク（販売店舗：EAGLES’NEST）

村林一輝のミルクシェイク（販売店舗：王道中華 鷲砲房）

前田健太のミックスフルーツシェイク（販売店舗：韓激）

藤平尚真のいちごシェイク（販売店舗：仙臺たんや 利久）

左から

前田健太の人生弁当（販売店舗：お弁当のこばやし、価格：1,800円）

だいちゃんのとろけるエッグチーズバーガー（販売店舗：Smashed Burger TOKYO、価格：1,380円）

黒川史陽のうなぎまぶし弁当（販売店舗：お弁当のこばやし、価格1,500円）

伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん（販売店舗：まるまつ、価格：1,280円）

・グルメで東北の魅力を発信！「360°TOHOKU GOURMET」（一部）

スタジアム内には80を超える店舗の飲食店が並び、全店舗で東北にまつわるメニューを販売いたします。

左から

東北ろっけん弁当（販売店舗：お弁当のこばやし、価格1,350円）

福島県産黒毛和牛のミニッツステーキ（販売店舗：EAGLES’NEST、価格2,000円）

・6回表から販売開始！500円スイーツ（一部）

試合後半の6回表から限定販売される500円のスイーツ。第1弾から第4弾まで季節に合わせてラインナップが変わります。

左から

アポロ風ミニパフェ（販売店舗：メトロ倶楽部）

抹茶プリン（販売店舗：東北HERO'S CAFE ）

※金額は全て税込です

＜変なゴンドラ＞

スマイルグリコパークで展開している観覧車の人気企画「変なゴンドラ」も進化します。

サウナ風ゴンドラやカラオケゴンドラなど、ユニークなテーマを持つゴンドラに加え、新たに「トリックアートゴンドラ」、「リラックスゴンドラ」、「NEOサウナゴンドラ」、「こわいゴンドラ」といった体験型ゴンドラを展開するなど、スタジアムならではのエンターテインメントを“最強”にしていきます。

＜キッズサンデー＞

家族で過ごす日曜日を、もっと楽しく、もっと特別に。

家族みんなで笑って、はしゃいで、思い出の増える日曜日に。

・日曜日はフィールドシート子供価格500円！

対象席種：フィールドシード3塁側、サントリー フィールドシード1塁側

対象価格区分：子供（4歳～中学生）

価格：500円（税込）

・キッズサンデー限定イベントを開催！

MyHERO選手の絵を描こう！！「イーグルスキッズ画伯」

楽天イーグルスキッズスタンプカードの来場スタンプが2倍！

【イーグルスキッズクラブ会員限定】選手に質問しよう！「イーグルスキッズインタビュー」

【イーグルスキッズクラブ会員限定】スタメン選手を送り出そう！「イーグルスキッズ スタメンハイタッチ」

・グッズがお得に！

日曜日はJrサイズのキャップとハットが500円OFF！

・キッズサンデー限定メニューが登場！

キッズサンデー専用のカップ等を使った限定メニューが登場します！

■『みんなの最強パーク2026』に込めた想い

・株式会社楽天野球団代表取締役社長 森井 誠之

昨年1月、「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージを発表し、その思いを大切にしてまいりました。この度、「楽天モバイル 最強パーク宮城」として開幕を迎えるにあたり、「東北の強さを、スタジアムで体現する」をテーマに、年間プロジェクト『みんなの最強パーク 2026」を宣言いたします。ファンの皆さま、東北の皆さまに「最強のスタジアム」と実感いただけるよう、場内演出の進化やコンテンツの充実化を図り、最高の観戦・滞在体験をお届けしてまいります。本日発表したコンテンツに限らず、随時アップデートしてまいりますので、どうぞご期待ください。

・楽天イーグルス アンバサダー銀次

楽天モバイル 最強パーク宮城が『みんなの最強パーク 2026』として、アップデートします！私自身も、どんな進化を遂げるのか、楽しみでなりません。最強の観戦体験をお届けできるよう、新しい演出やコンテンツを準備していると聞いています。ぜひ皆さまには、この生まれ変わるスタジアムに足を運んでいただき、一緒に最強の時間、感動を味わってほしいと願っています。スタジアムでお会いできるのを楽しみにしています！

■提供素材

https://rak.box.com/s/7nqmzuft48o5wpx5d53p41p90vy8k18w

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします