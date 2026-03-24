AGビジネスサポートと弥生が業務提携を開始

アイフル株式会社

アイフル株式会社（代表取締役社長：福田 光秀、以下「アイフル」）のグループ会社であるAGビジネスサポート株式会社（代表取締役社長：深田 裕司、以下「AGビジネスサポート」）は、弥生株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：武藤 健一郎、以下「弥生」）と業務提携し、弥生が提供する各サービスから債権買取の申込みが可能となる中小法人向けファクタリングサービス（商品名：「AGBSファクタリングfor弥生ユーザー」）を、2026年3月24日(火)より提供を開始します。

■業務提携の目的

中小事業者では、迅速かつ手軽な資金調達手段へのニーズが高まっています。

本提携は、弥生のクラウドサービスに蓄積されたデータと、AGビジネスサポートのファクタリング運営ノウハウを組み合わせ、利用中のサービスからそのまま債権買取を申し込める利便性の高い資金調達手段の提供を目的としています。

■提携内容

■利用者側のメリット

・弥生サービスから直接申込が可能。

・売掛金等の早期現金化で短期的な資金確保が可能。

・申請～入金～会計処理が簡素化され事務負担を軽減。

■会社概要

［弥生株式会社］

弥生は「中小事業者を元気にすることで、日本の好循環をつくる」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウェア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートを行う企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数350万を超え、多くのお客様に利用されています。弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、膨大なデータ、業界最大級のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップをAIなどの技術と掛け合わせることで、中小企業の皆さまの成長を支援しています。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 武藤 健一郎

創業年：1978年

所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/company/

［AGビジネスサポート株式会社］

アイフルグループの事業ノウハウを結集して設立された、個人事業主および中小企業をサポートするためのローン会社です。中小企業における短期資金ニーズに即した金融サービスは未発達であり、当社はその領域を補完することで中小企業の健全な育成に貢献しています。これまでアイフルグループが培ってきたノウハウを活かし、「社会的意義の高い金融サービスの創造・提供」を通じて事業者の資金ニーズに応えています。

代表者：代表取締役社長 深田 裕司

創業年：2001年

所在地：東京都港区芝2丁目31－19

URL：https://www.aiful-bf.co.jp/company/