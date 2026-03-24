【参加者募集】海外短編製作ワークショップ　ポーランド映画学校・ワイダスクールと共同開催「DREAMS 2026」長編映画の実績がある映画監督3名を公募

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）では、グローバルに活躍できる映画分野の人材育成を目的に、ポーランドの映画学校ワイダスクールと共同でワークショップ「DREAMS 2026」を開催、参加者を募集します。

アンジェイ・ワイダ生誕100周年を記念して、ワイダ自身が創設したワイダ・スクールが、ポーランドと日本の若手映画監督を招き、アンジェイ・ワイダと黒澤 明の代表作から選りすぐりのシーンを再解釈してもらう企画です。

本事業は「Film Nexus - PRO」で展開されるプログラムの1つとして、日本国内で一定の実績があり、国際共同製作などの海外展開に関心のあるクリエイターの方を対象に、文化庁の補助金により日本芸術文化振興会に設置された「文化芸術活動基盤強化基金」（通称：クリエイター支援基金）を活用した事業の一環で実施しています。

ワイダスクール（Wajda School）は、ポーランド映画界の巨匠アンジェイ・ワイダのイニシアチブで設立された映画学校です。「脚本からスクリーンまで」という実践的な教育アプローチで、受講生は国際的な著名な映画製作者による指導の下、自身の企画したプロジェクトを実際に制作へと進めます。同校卒業生の作品はカンヌやベルリンなどの世界的な映画祭で多数上映・受賞しており、単なる教育機関ではなく、高い制作実績を持つプロフェッショナルな制作スタジオの役割も担っており、中堅映画監督育成のための共同ワークショップを開催する最適なパートナーです。

開催にあたり、ポーランドで演出を学んだ映画監督の石川 慶さんからコメントも届いております。

僕がポーランドでの学びを通して得たのは、技術以上に、新しい視点と価値観の広がりでした。

海外のフィルムメイカーと現場で共に映画をつくる経験は、これから世界を目指すみなさんの大きな武器になるはずです。

この挑戦が、みなさんの新しい映画言語へとつながることを願っています。

ワイダスクール・VIPO共同ワークショップ「DREAMS 2026」

■プログラム内容

ポーランド・ワルシャワにあるワイダスクールとVIPOの共同ワークショップです。

次代を担う中堅クリエイター等の人材育成を目的に、2026年のアンジェイ・ワイダ監督生誕100周年を記念して開催します。

ワイダ監督は、ポーランドと日本の架け橋となることに尽力し、1987年、彼は稲盛財団より京都賞を授与され、その賞金を投じてポーランドのクラクフに「日本美術・技術博物館 Manggha」を設立しました。

参加者は、日本とポーランドからそれぞれ3名ずつ選出された、計6名の映画監督です。

日本の監督はアンジェイ・ワイダ監督の映画『灰とダイヤモンド』から、ポーランドの監督は黒澤 明監督の映画『夢』から、自ら選び、書き換え、再解釈したシーンの構築と撮影に共同で取り組み、両国の監督が両国を代表する作品を題材に扱うことで、異文化間の対話の促進を目指します。

アンジェイ・ワイダと黒澤 明、『夢』のストーリーボードを前に。写真：Krystyna Zachwatowicz-Wajda 提供：ワイダスクール

■開催概要・応募要項

【スケジュール】※予定は変更となる可能性があります。

2026年6月（オンライン）：グループでの脚本分析と撮影準備。

・脚本のブラッシュアップとロケ地の選定

・キャスティングディレクター、セットデザイナーとの打合せ

・キャスティングおよび各部署との連携計画の策定

・6月29日、30日を予定

2026年9月（ワルシャワ）：現役指導陣の監修のもと、9日間の撮影セッション。

・ポーランドのプロの俳優および撮影監督とのリハーサル

・5～8分のシーンの撮影（1日）と編集（1日）

・美術、小道具、録音など、各部のプロフェッショナルによる制作支援

・完成作品の試写とアンジェイ・ワイダ、黒澤明に関するディスカッションへの参加

・9月12日～20日を予定

2026年10～12月（東京）: 共同制作のプロセスを総括するクロージング・セッション。

実習での成果分析や経験共有を行うとともに、次世代を担うポーランド・日本両国の若手映画人の視点でのディスカッションを実施。10～12月のどこか2日間を予定。



【講師紹介】

ヴォイチェフ・マルチェフスキ (WOJCIECH MARCZEWSKI)

監督・脚本家。ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。ポーランド映画祭（グダニスク、グディニャ）にて金獅子賞・銀獅子賞受賞。「国家文化への傑出した貢献と芸術的創造における業績」に対し、ポーランド復興勲章将校十字勲章を授与される。 ロンドン国立映画テレビ学校（NFTS）の演出学科長などを歴任。ワイダ・スクール財団の共同設立者兼プログラム・ディレクター。 代表作に 『Weiser』『Escape from the 'Liberty' Cinema（検閲官）』『Shivers（戦慄）』など。

デニヤル・ハサノヴィッチ (DENIJAL HASANOVIĆ)

ボスニア出身の映画監督、脚本家、指導者。ウッチ映画大学で修士号取得。 卒業制作『The Letter』は第52回ベルリン国際映画祭でプレミア上映され、ブリュッセルにて最優秀欧州フィクション賞を受賞。脚本家としても『Retrieval（回収）』（カンヌ国際映画祭エキュメニカル審査員特別賞）などに携わる。2007年よりワイダ・スクールの国際トレーニングプログラム「Ekran+」の講師を務める。

【参加費用】

ワークショップの受講料は無料です。また、ワークショップ参加にかかる下記の費用を支給します。

・渡航往復の航空賃（エコノミークラスの実費）

・現地宿泊費

※いずれも事務局にて手配予定

下記の費用含めその他の費用については、ご自身でご負担ください。

・渡航期間の海外旅行保険（必須）

※その他詳細については、別途協議の上、決定します。



■募集と選考について

【採択者数】 3名

【応募資格】

次の１.～５.のすべてに該当する者

１.日本国籍又は日本の永住資格を有する映画監督

２.長編映画監督の実績が3～5本程度であること

３.国内で長編映画の監督実績があり、自身のキャリアを国際的なステージへと進めたいという意欲のある方

４.英語でコミュニケーションが可能で、英語での講義等を理解し、発言・質問等ができる方

※日本語通訳はありません

５.本プログラムの全日程に必ず参加できる方

【応募期限】 2026年4月30日（木）正午

開催概要・応募はこちらから :https://www.vipo.or.jp/news/53736/

【主催・お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

E-mail：creatorfund_secretariat@vipo.or.jp

※件名は必ず、「DREAMS2026／（氏名）」としてください。



【助成】

文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター等支援事業［育成プログラム構築・実践］）｜独立行政法人日本芸術文化振興会