株式会社エスグランド

株式会社エスグランド（本社：埼玉県吉川市、代表取締役：菅原浩樹、以下「当社」）は、この度、岡三証券グループの子会社である岡三興業株式会社（本社：東京都中央区、取締 役社長：森 利勝、以下「岡三興業」）との間で資本業務提携契約を締結し、岡三興業を 引受先として当社株式の20％を取得いただくこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

1．資本業務提携の目的

当社は、首都圏を中心に自社マンションブランド「SGクレスト」シリーズをはじめとする収益不動産の開発事業を展開しており、土地の取得から企画・設計、施工管理、販売ま でを一貫して行う不動産開発会社として事業を拡大してまいりました。 一方、岡三証券グループは、証券ビジネスを中核とする金融グループとして、国内外に広 がる金融ネットワークと顧客基盤を有し、多様化するお客さまのニーズに即した総合的な 資産運用サービスを提供しております。 本提携により、当社が開発するマンションおよび収益不動産について、岡三証券グループ のネットワークを活用した販売・資産運用提案を行うことで、投資用不動産としての新た な価値提供を実現してまいります。 また、両社のノウハウを融合させることで、不動産開発案件における共同事業の推進や、 不動産ファンドを活用した資金調達・出口戦略の構築など、金融と不動産を組み合わせた 新たな事業機会の創出を図ってまいります。 これにり、当社は開発機会の拡大と事業の安定的成長を実現するとともに、岡三証券グ ループにおいては顧客へ新たな不動産投資機会を提供することが可能となり、両社にとって大きなシナジーが期待されます。 当社は、本提携を通じて不動産開発力と金融機能を融合させた新たなビジネスモデルを推 進し、不動産市場における付加価値の高い商品・サービスを提供するとともに、企業価値 のさらなる向上を目指してまいります。

2．今後の取り組み

本提携を通じて、以下の取り組みを推進してまいります。

・ 当社開発マンションおよび収益不動産の岡三証券グループ顧客への販売強化

・ 不動産開発案件における共同事業の推進

・ 不動産ファンド等を活用した資金調達および出口戦略の構築

・ 富裕層向け不動産投資商品の企画・提供

今後も両社の強みを活かしながら、不動産市場における新たな価値創出に取り組んでまいります。