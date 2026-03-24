【342社753名が参加】製造業IoTカンファレンス2026開催

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局（本社：東京都中央区 代表取締役：高久亮）は、2026年3月11日（水）、「製造業IoTカンファレンス2026」を開催しました。本カンファレンスには、国内大手企業の1,138名からの申し込みがあり、その内、753名が参加し、盛会のうちに終了しました。製造業IoTに関する高い関心が示される結果となりました。

第一線で活躍する製造部門リーダーが登壇

今回のカンファレンスでは、以下の製造部門のエキスパートによる基調講演が行われました：

- 株式会社SUBARU モノづくり本部 車体生産技術部 車体企画課 SUBARUスペシャリスト

- 株式会社ロッテ 狭山工場 施設部 部長

- アイサンコンピュータサービス株式会社 取締役

イベントの詳細ページはこちら

→ https://r-management.jp/MF_IoT/forum20260311/

講演者陣は、各社における製造業IoTの実践例や、多様化する環境への対応策について、具体的な事例を交えながら講演を行いました。

イベントにお申し込みくださった方々について

次回開催に向けた出展企業の募集開始

本カンファレンスは定期開催を予定しており、次回開催に向けて出展企業を募集しています。製造部門のIoT化や業務効率化を支援する製品・サービスを提供する企業からのお問い合わせをお待ちしております。

出展企業には以下の特典をご用意しております：

- 大手企業の製造部門担当者との直接的なコネクション機会

- カンファレンス内での製品・サービスのプレゼンテーション機会

- 大手企業の製造部門担当者リードを、最短翌日で800件程度納品

本カンファレンスは、今後も最新の製造業IoTのトレンドと実践的なソリューションを提供してまいります。次回開催に関する詳細は、順次公開させていただきます。

次回イベントのご協賛をご検討の方へ

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局代表取締役社長 高久 亮

次回イベントの詳細について個別にご連絡差し上げます。

ご希望の方はこちらから資料をダウンロードください。

https://r-management.jp/MF_IoT/sps/