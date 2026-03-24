日本最大級の振袖ポータルサイト『My振袖』が成人式レポート2026を公開！振袖準備は「2年前」が新常識に。レンタル率66%超の裏側にある「自分らしさ」の追求とは？

株式会社TeraDox

日本最大級の振袖ポータルサイト『My振袖』(https://myfurisode.com/)

を運営する株式会社TeraDox（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 啓司）は、成人式の現地取材と全国の新成人を対象にした「成人式オンラインレポート2026」を実施し、レポートページを2026年3月11日にリリースいたしました。

■成人式レポート2026

https://myfurisode.com/report-2026

■成人式レポート2026について

成人式レポート2026とは、東京近郊の成人式会場で新成人にインタビューやスナップ撮影を行い、その様子を『My振袖』にてレポートとして公開する企画です。

当社では、毎年東京都内を中心に各地の成人式会場へ行き、成人を迎えた皆様に取材としてインタビューと写真撮影を実施していましたが、新型コロナウイルスの影響により2021年～2023年までは取材を断念しておりました。

その間は全国の新成人から写真とアンケートを募集する「オンラインレポート」という形で企画を実施しておりましたが、2024年より現地の取材を再開し、昨年に引き続き本年も現地の取材とオンラインレポートを同時に実施いたしました。

■2026年度成人式取材概要

・調査日：2026年1月12日（現地取材）、2026年1月13日～1月18日（インターネット経由）

・調査方法：取材・またはインターネット経由によるアンケートフォーム記入

・アンケート回答数：381名

・調査エリア：成人式5会場・インターネット

東京都中野区、神奈川県横浜市、福岡県北九州市、京都府京都市、千葉県千葉市

・アンケート内容：振袖の準備を始めたのはいつか、振袖をどのように準備したか 等

■Z世代の感性が光る「推しPicアワード」の新設

投稿された振袖写真の中から、編集部が独自の視点で選出した「推しPicアワード」を初開催いたしました。

全7部門の多彩な表彰：

#めろコーデ部門

#ゆめゆめヘアメイク部門

#ほめられ小物アレンジ部門

#こだわりネイル部門

#美美っときた！前撮り部門

#振袖エピ部門

#ぷりかわ賞

受賞者： 厳正なる選考の結果、個性が光る20名の受賞者を決定

■『成人式レポート2026』アンケート概要

・有効回答数：381名

・アンケート内容：

1.振袖の準備を始めたのはいつからですか？

2.振袖を決めた（契約した）のはいつ頃ですか？

3.振袖を決めるまでにいくつの店舗にご来店されましたか？

4.振袖はどのように用意しましたか？

5.振袖を購入・レンタルしたお店、またはママ振りアレンジをしたお店を教えてください。

6.振袖を契約したお店を知ったきっかけはなんですか？

7.振袖を契約したお店の決め手を教えてください

8.振袖以外にこだわったものはなんですか？

■準備開始時期の早期化 2年前からの「早期検討」が主流に

アンケートデータでは振袖の準備（見学等）を開始した時期は、「2024年」が104人で単独最多 となりました。2026年の式典に対し、2年前から動き出すことが「新常識」になっている傾向がみられます。半年以上前から準備を始めている層は、264人と早期から行動しています。この背景には、人気デザインを確保するための、いわば「早期検討」が加速している実態があります。

【2023年より前】43人【2024年】104人【2025年1月～3月】65人【2025年4～6月】52人【2025年7月～9月】58人【2025年10月～12月】51人【2026年1月】8人

■振袖の準備方法はレンタルが圧倒的な結果に！

振袖の用意手段では、「レンタル」が6割を大きく超える結果となりました。

購入して所有よりも「今、自分が着たいデザイン」を賢く選ぶレンタル需要の高さが鮮明です。一方で、2位の「お母様の振袖（16.27%）」も、小物を今風にアップデートして受け継ぐスタイルとして定着しています。

【レンタル】255人【お母様の振袖(ママ振)】62人【購入】41人【その他(姉妹や親族の振袖)】23人

■店舗選びの決め手：54.1%が「デザイン重視」

契約店舗の決め手として、206人が「気に入った振袖があった（デザイン重視）」と回答しました。価格やプラン内容を圧倒的に引き離し、「デザイン」が絶対的な基準となっています。現代の新成人にとって振袖は、「自分らしさ」を表現するものへと進化していることが伺えます。

【デザイン】206人【家族の意見】61人【店員さんの接客】55人【プランの充実度】21人【価格の安さ】13人【口コミ・評判の良さ】7人【その他】18人

その他、各会場の新成人のスナップやアンケート結果は以下のページで公開しております。

https://myfurisode.com/report-2026

TeraDoxではこれからも振袖を探している方と振袖を取り扱っている店舗との出会いをより創出できるように努めて参ります。

【TeraDox運営のサービス】

日本最大級の振袖ポータルサイト「My振袖ドットコム」 https://myfurisode.com/

日本最大級の袴ポータルサイト「My袴」 https://myhakama.jp/

写真総合ポータルサイト「ALLBUM」 https://allbum.one/

中小企業、フリーランス・個人事業主の契約に特化した電子契約システム「契約大臣」https://keiyaku-daijin.com/

日本有数のゴルフレッスン検索サイト「ゴルフスクールナビ」https://www.golfschool-navi.com/

上質なゴルフライフを演出するECサイト「GOLUZO」https://goluzo.com/

ネットで注文できる年賀状「GLAM PRINT」 https://glam-print.com/

呉服・フォトスタジオ業界“特化型”求人サイト「My求人」https://mykyujin.com/(https://glam-print.com/)

ご祈祷予約ができる神社ポータルサイト「My神社」https://myjinja.com/

3D振袖ブランド「Kimonowa」https://x.com/Kimonowa_JP

【株式会社TeraDox 会社概要】

社名：株式会社TeraDox

所在地：東京都渋谷区本町3-14-3 松尾ビル3F

代 表：代表取締役社長 齋藤 啓司

ＵＲＬ：https://teradox.jp/