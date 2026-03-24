【JPIセミナー】「日本郵船（株）が取り組む “洋上データセンター” 事業 その進捗と今後の展望について」4月9日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、日本郵船株式会社 洋上データセンターPJ担当 大東 鷹翔 氏、

DCD/Academy データセンター設計スペシャリスト 森福 将之 氏を招聘し、日本郵船(株)が取り組む「洋上データセンター」事業の進捗と今後の展望について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17668(https://www.jpi.co.jp/seminar/17668?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

商用化に向けた開発ロードマップと新市場の創造

日本郵船（株）が取り組む「洋上データセンター」事業 その進捗と今後の展望について

〔開催日時〕

2026年04月09日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

日本郵船株式会社

イノベーション推進グループ 先端事業・宇宙事業開発チーム 洋上データセンターPJ担当

大東 鷹翔 氏

DCD/Academy データセンター設計スペシャリスト

森福 将之 氏

〔講義概要〕

全世界で800隻以上運航する海運業界のリーディングカンパニー日本郵船が新しいデータセンター市場創出に向け取り組んでいます。

本講演ではデータセンターの諸課題（例：脱炭素促進、建築、運用コスト増加、構築リードタイム長期化）を解決し、新しい市場を創造する新規事業の次世代データセンター「洋上データセンター」の特徴、今後の展望等についてお伝えします。

〔講義項目〕

１. データセンター市場概況

２. 事業構想とヴィジョン

３. 活動実績

４. 技術検討項目

５. 開発ロードマップ

６. 関連質疑応答

７. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

本セミナーにつきましては、講師と同業者（海運業界）の方のお申し込みはご遠慮願います。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,570円（税込）

2名以降：32,570円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17668(https://www.jpi.co.jp/seminar/17668?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。