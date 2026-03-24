総合旅行予約サイト「skyticket」、アプリ累計2400万ダウンロードを突破！

株式会社アドベンチャー

株式会社アドベンチャー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村俊一、以下「当社」）が運営する総合旅行予約サイト「skyticket」（ https://skyticket.jp/ ）において、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数が2400万を突破したことをお知らせいたします。これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、アプリからの予約でポイント還元率が通常の2倍となる「2400万ダウンロード記念 ポイント2倍キャンペーン」を開催いたします。

「skyticket」は、32言語対応の航空券予約をはじめ、ホテル、レンタカー、フェリーなど多岐にわたる旅行商品を取り扱う総合旅行プラットフォームです。この度、多くのお客様にご支持いただき、アプリ累計2400万ダウンロードという大きな節目を迎えることができました。

■キャンペーンの概要

本キャンペーンでは、期間中に「skyticket」公式アプリを通じて対象の高速バス商品を予約・購入いただいたすべての会員様を対象に、通常の2倍のポイントを付与いたします。2025年7月より開始した「ポイントプログラム」のステータス特典とも併用可能[1]なため、よりお得に次回の旅行をお楽しみいただけます。

- キャンペーン期間

2026年3月23日～2026年4月30日

- キャンペーン名称

2400万ダウンロード記念！アプリ限定ポイント2倍キャンペーン

- ポイント付与率

通常の還元率から2倍（最大2.8％[2]）

- 対象商品

高速バス（アプリのみ）

- 適用条件

skyticket公式アプリからログインした状態で予約・購入を完了すること

※ Webサイトからの予約は対象外となります。

- 注意事項

本キャンペーンは、還元額の予算が上限に達し次第、予告なく終了する場合がございます。また、キャンペーンの内容や期間は予告なく変更・中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

▼アプリのダウンロードはこちら

https://skyticket.jp/app/

今回のキャンペーンは、アプリを継続的にご利用いただいているお客様への感謝を形にするとともに、より多くの方に「skyticket」の利便性とポイントプログラムの魅力を体験いただくことを目的としております。これにより、さらなる顧客満足度の向上と、旅行需要の喚起を目指します。また、現時点において本キャンペーンの業績に与える影響は軽微と考えております。

当社では、今後も世界中のお客様に選ばれるサービスを目指し、UI/UXの改善およびサービスの拡充に邁進してまいります。

■「skyticket」について

42ヶ国言語対応の国内・海外航空券をはじめとする旅行商品を提供する総合旅行予約サイトです。 航空券では航空会社別の横断検索機能を持ち、LCC航空券の取り扱いから、国内外のホテル、航空券+ホテル、国内レンタカー、高速バス、フェリー、海外ツアー予約など、旅前、旅中問わず幅広い旅行商材を提供しております。

■アドベンチャーについて

アドベンチャーは東証グロース市場（証券コード：6030）に上場する、日本発のOTA(オンライントラベルエージェント)として、総合旅行予約サイト「skyticket」を運営しております。 今後は旅行事業や新たなサービス領域にも踏み出すことで、社会貢献とビジネスを両立する企業として、さらに社会公益性の高いビジネスを生み出し続けていきます。

[1] ダイヤモンド会員が対象のサービスを利用した場合の最大値です。

[2] ステータス別還元率に対して2倍が適用されます。

会社名 ：株式会社アドベンチャー

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4F

代表取締役：中村 俊一

設立 ：2006年12月21日

会社URL ：https://jp.adventurekk.com/

skyticket URL：https://skyticket.jp/