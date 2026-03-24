日本から世界へ！ ノアインドアステージとThe AERA Groupが次世代テニスプレイヤーの育成・海外進出支援で包括的業務提携

ノアインドアステージ株式会社

インドアテニススクールを全国に展開する業界大手のノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西雅之、以下「ノア」）は、アスリートのマネジメント及び海外進出支援を行うThe AERA Group株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：戸田公平、以下「AERA」）と、日本国内および海外におけるテニス事業の発展と、世界で活躍するアスリートの育成・支援を目的とした包括的な業務提携（MOU）を締結いたしましたことをお知らせいたします。

【本提携の背景と目的】

現在、日本のテニス界において、海外遠征のハードルやスポンサー獲得、プロ転向後のマネジメント体制の構築は大きな課題となっています。本提携により、ノアが長年培ってきた「選手育成」のノウハウと、AERAが持つ「グローバルマネジメント・海外進出支援」の強みを融合し、ジュニア選手およびプロ選手に対し、包括的なサポートを提供することで、「世界で戦える選手育成モデル」の構築を目指します。

【協業による主な支援内容】

両社は以下の項目において相互に協力し、世界で活躍するアスリートを育成・支援いたします。

1．包括的なマネジメント・海外進出支援

AERAが対象選手のマネジメントを担い、世界の主要アカデミーとの交渉、海外遠征スケジュール構築、渡航サポート、国内外企業とのスポンサーマッチング、SNS戦略立案などを行います。

2．育成環境の相互提供

AERA所属選手へのノア施設の提供や、コーチ派遣等の技術協力、イベント・大会での連携を深めます。

3．ピックルボール事業の推進

テニスに留まらず、急速に普及が進む「ピックルボール」においても、講師・選手の派遣や大会運営、企業タイアップ等で共同展開を行います。

今後、両社はジュニア育成、海外遠征支援、国際大会やイベントの共同展開など、さらなる取り組みを進めていく予定です。

【松田鈴子選手・駒田唯衣選手とマネジメント契約】

本協業の第一号として、ノア所属の松田鈴子選手と駒田唯衣選手の支援を開始いたします。

ノアとAERAは共同で、松田選手と駒田選手の海外挑戦およびプロ活動を全面的にバックアップしてまいります。

松田鈴子選手

高校時代からプロ大会に挑戦し、2022年に17歳でプロ転向。

現在は世界ツアー（ITF／WTA）を主戦場に活動。

2021年全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会 シングルス優勝。

駒田唯衣選手

2025年日本代表（U-16）として世界で活躍。

ビリージーン・キング・カップ・ジュニア日本代表として6位入賞。

Roland-Garros Junior Series by Renault アジア大会優勝。

2026年全仏オープンジュニア本戦ワイルドカード獲得。

【各社代表コメント】

ノアインドアステージ株式会社 代表取締役社長 大西雅之

このたび、アスリートの海外進出支援において豊富な知見を持つ The AERA Group株式会社様と、包括的な業務提携を締結できましたことを大変嬉しく、日本のテニス界の未来にとって極めて大きな一歩になると確信しています。

日本から世界へ羽ばたこうとしたとき、海外遠征のスケジュール管理や資金確保、そしてプロ転向後のマネジメント体制といった「テニスの技術以外の壁」が、選手やご家族にとって大きな負担となっているのが現状です。

今回の提携により、ノアが長年培ってきた「選手育成」の現場力と、AERA社が持つ「グローバルなマネジメント・支援」の専門性が一つになります。これにより、選手たちがコート上のプレーだけに集中し、最短距離で世界に挑戦できる一貫したサポート体制が整いました。

今後も両社で協力し、テニス界の未来を担う次世代のスター選手育成に取り組んで参ります。

The AERA Group株式会社 代表取締役 戸田公平

このたび、ノアインドアステージ株式会社様とこのような形で連携できることを大変嬉しく思っております。

日本には世界で戦うポテンシャルを持った選手が数多く存在する一方で、海外遠征やスポンサー獲得、プロ活動のマネジメントといった面で課題も多くあります。

今回の提携を通じて、ノア様が培ってきた優れた育成環境と、AERAが持つグローバルネットワークやマネジメント機能を組み合わせることで、日本から世界に挑戦する選手をより強力にサポートできる体制を構築してまいります。

また、テニスだけでなく、近年世界的に注目を集めるピックルボールなど新しいスポーツ分野にも取り組み、日本発のスポーツビジネスの可能性を広げていきたいと考えております。

今後も両社で協力し、世界で活躍するアスリートの育成とスポーツの発展に貢献してまいります。

ノアインドアステージ株式会社

所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地

代表取締役社長：大西 雅之

事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営

URL：https://noahis.com/

テニススクール・ノア

ノアインドアステージ株式会社が運営する「テニススクール・ノア」は、関西・関東を中心に展開するインドアテニススクールです。冷暖房完備の快適なコートで、天候や日焼けを気にすることなく、幅広い年齢層の方がテニスを楽しんでいます。ラケットやシューズは無料でレンタルでき、初心者の方も気軽に始められます。レベルに合わせた細かなクラス分けと、テニスを楽しむことを重視した指導で着実に上達を実感でき、楽しく健康的なライフスタイルづくりをサポートします。詳細は以下をご覧ください。

URL：https://noahis.com/

The AERA Group株式会社

「日本から世界へ」をコンセプトにスポーツマネジメント事業を展開。

所在地：〒561-0852 大阪府豊中市服部本町2丁目11番15号

代表取締役：戸田 公平

事業内容：アスリートマネジメント、スポーツマーケティング、スポンサーシップコンサルティング、海外遠征サポート、スポーツイベントの企画・運営、スポーツ関連コンテンツの企画・制作など。

The AERA Group株式会社は、日本と世界をつなぐスポーツマネジメント会社として、アスリートのマネジメントや海外進出支援、スポンサーシップ構築などを行っています。

国内外のネットワークを活かし、テニスを中心としたスポーツ分野において、選手のキャリア支援や国際的な活動のサポート、スポーツビジネスの創出に取り組んでいます。

広報窓口E-mail：media@theaera-group.com