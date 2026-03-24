タイミー、岩手県雫石町、雫石商工会と包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、岩手県雫石町（町長：猿子 恵久）、雫石商工会（会長：高橋 憲功）と包括連携協定を締結しました。岩手県内の自治体との協定締結は今回が初となります。

岩手県雫石町は、秀峰・岩手山の南麓に広がる豊かな自然に恵まれ、小岩井農場に代表される観光資源や、鶯宿温泉、国見温泉、滝ノ上温泉など泉質の異なる8ヶ所の温泉を有する、県内屈指の観光・レクリエーションの拠点です。また、岩手山からの清冽な伏流水と盆地特有の昼夜の寒暖差を活かした稲作が極めて盛んであり、県内でも有数の良質米の産地として知られるほか、広大な農地での野菜栽培など、自然環境と調和した食糧生産基盤を築いています。



観光や農業といった豊かな地域資源を抱える一方、全国的な傾向と同様に急激な人口減少と少子高齢化が喫緊の課題となっています。地域の活力を維持するための観光需要の創出や、基幹産業である農業・酪農の担い手不足が深刻化しており、宿泊業や介護、農作業支援といった現場における労働力の確保と、次世代への技術承継が強く求められています。



この度の包括連携協定では、雫石町・雫石商工会と連携しながら、町内事業者の人材不足の課題解決や、シニア層をはじめとした町内の働き手の多様な働き方の推進に取り組みます。当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、本協定を通じて雫石町の地域課題の解決に向けて尽力してまいります。

取り組みの内容

本連携協定では、当社と雫石町・雫石商工会が連携しながら、事業者および働き手に対して様々なサポートを行います。

- 町内事業者の人材不足の解消- 町内の雇用促進- シニア層等の多様な働き方の推進

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで38道府県・80自治体と連携協定を締結しており、今回の雫石町との連携は39道府県・81自治体目となります（※）。

※：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧：https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/