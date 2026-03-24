【双葉電子工業】産業用サーボ　2026年3月より「MISUMI 総合Webカタログ」への掲載を開始

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、株式会社ミスミが運営するECサイト「MISUMI（ミスミ）総合Webカタログ」（URL：https://jp.misumi-ec.com/）において、ロボティクスソリューション事業センターが取り扱う「産業用サーボ」の掲載を3月24日より開始いたしました。

BLA21-12R3-C01BLA21-06U-A01

これまで、当社は全国の販売代理店・商社ネットワークを通じて多くのお客様に製品をお届けしてまいりました。新たに「MISUMI 総合Webカタログ」へ掲載することで、より多くのお客様へ迅速かつスムーズに製品情報をご提供できる体制が整いました。EC上での比較検討・選定の利便性が高まることで、幅広いビジネスシーンにおいて当社製品をご活用いただける機会がさらに広がるものと考えております。

また、今回の掲載により、当社製品を初めてご検討いただくお客様や、少量でのご注文を希望されるお客様にも、より快適に製品をご利用いただけます。今後も当社は、お客様の利便性向上とサービス品質の充実を最優先に、掲載製品のラインアップ拡充や情報提供力の強化に取り組んでまいります。

【製品に関するお問合せ先】

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング 5F

双葉電子工業株式会社

ロボティクスソリューション事業センター 営業部 営業二課

担当 工藤 翔太朗

TEL： 03-4316-4815(代)

FAX： 03-4316-4823

メールアドレス： rc-sales@ml.futaba.co.jp

【本件に関するお問合せ先】

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

執行役員 業務管理本部長 石川 浩士

TEL： 0475-24-1111(代)

FAX： 0475-23-1346