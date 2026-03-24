弥生、アイフルグループのAGビジネスサポート株式会社と業務提携 「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」の提供を開始

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、アイフル株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：福田 光秀、以下「アイフル」）のグループ会社であるAGビジネスサポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：深田 裕司、以下「AGビジネスサポート」）と業務提携し、債権買取の申込が可能となる中小事業者向けファクタリングサービス「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」の提供を開始します。

本サービスは、最短即日、1万円からの少額買取が可能で、中小事業者の急な資金ニーズに対しても迅速かつ柔軟な資金調達手段を提供します。

サービスURL： https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/factoring-agbs/(https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/factoring-agbs/)

多くの中小事業者において、売掛金の回収までのキャッシュフロー維持は大きな課題です。今回、業務ソフトウエア売上No.1※1の「弥生」と、ファクタリング運営ノウハウと上場企業グループの安心感を持つ「AGビジネスサポート」が連携することで、日々の業務の中でシームレスに資金調達ができる環境を整えました。

本サービスは弥生の提供する各サービス内より申し込むことができ、利便性の高い資金調達手段となっています。

「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」を利用すれば、請求書を最短即日で資金化可能です。また、オンラインで申込が完了し、審査も最短10分※2※3 で完了します。手数料は業界低水準を実現し、少額でも気軽に利用できる設計で、事前にサービスに登録しておくことで、資金が必要となったタイミングで即座に申請が可能となり経営の安心感を高めます。

弥生は、これまで蓄積したさまざまなデータを活用し、パートナーとの業務提携を通じて半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指します。日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※1 全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,350 店の POS 実売統計。弥生は2025年の年間最多販売ベンダーとして、「業務ソフト部門」27年連続年間販売数量No.1受賞、「申告ソフト部門」22年連続年間販売数量No.1受賞。（集計対象期間：2025年1月～12月）ー株式会社BCN調べ

※2 会員登録後、2回目以降の買取査定の場合に限ります。

※3 翌営業日以降のご連絡となる場合がございます。

「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」の概要

請求書を最短即日資金化できる、弥生とAGビジネスサポートの業務提携により提供するサービスです。

Web上からかんたん申し込み、すべての手続きがオンラインで完結します。1万円という少額から買取対応し、中小事業者の柔軟な資金調達手段としてご利用いただけます。

サービスURL： https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/factoring-agbs/

■メリット

【AGビジネスサポート株式会社について】

- 弥生の提供する各サービスより直接申込が可能。- 売掛金等の早期現金化で短期的な資金確保が可能。- 申請～入金～会計処理が簡素化され事務負担を軽減。

アイフルグループの事業ノウハウを結集して設立された、個人事業主および中小企業をサポートするためのローン会社です。中小企業における短期資金ニーズに即した金融サービスは未発達であり、当社はその領域を補完することで中小企業の健全な育成に貢献しています。これまでアイフルグループが培ってきたノウハウを活かし、「社会的意義の高い金融サービスの創造・提供」を通じて事業者の資金ニーズに応えています。

代表者：代表取締役社長 深田 裕司

創業年：2001年

所在地：東京都港区芝2丁目31－19

URL：https://www.aiful-bf.co.jp/company/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp(https://www.yayoi-kk.co.jp)