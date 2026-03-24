スマートドックでエーザイ株式会社の「のうKNOW(R)」を提供開始

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）が運営する健診プラットフォーム「スマートドック」は、エーザイ株式会社hhceco事業戦略部（本社：東京都文京区、以下「エーザイ」）が提供する脳の健康度セルフチェックツール「のうKNOW」*のサービスを2026年3月24日より開始いたします。

スマートドックの主力サービス「スマート脳ドック」の受診者を対象にユカリアが2025年に実施した調査結果によると、回答者の約64％が脳疾患に加えて認知症にも関心を持っていることが明らかになっています。スマート脳ドックは頭部MRI/MRAによる脳疾患の早期発見を目的とするサービスであり、2025年には脳萎縮や白質病変など認知症に関連する脳の構造変化を評価する「脳健康度AI解析（MVision health）」サービスが追加されたものの、日常生活に直結する記憶力や集中力といった「認知機能（脳の働き）」を評価するサービスはこれまで提供できていませんでした。

今回新たに「のうKNOW」の提供が可能となったことで、スマート脳ドックを起点として、１.脳疾患の有無（MRI/MRA）、２.脳の構造変化（AI解析）、３.認知機能（のうKNOW）という3つの観点から、脳の健康状態を包括的に確認できる体制が整いました。疾患の有無にとどまらず、構造と機能の両面から脳の状態を多角的に評価することで、軽度認知障害（MCI）やアルツハイマー型認知症への移行リスクに未病段階で気づくことができ、早期の予防行動につなげることが可能になります。

ユカリアは「ヘルスケアの産業化」をビジョンに掲げ、未病・予防から治療、介護に至るまで幅広いバリューチェーンで医療・介護の変革に取り組んでいます。超高齢社会において認知症予防は最も重要な社会課題の一つであり、今回のエーザイとの連携は、スマートドックが推進する「未病段階からの脳の健康管理」をさらに前進させるものです。両社の強みを活かし、認知症予防の新たなスタンダード確立に貢献してまいります。



＊「のうKNOW」は医療機器ではありません

■ 「のうKNOW」を受検いただける検査メニューについて

「のうKNOW」は、「スマート脳ドック」のオプション検査としてご利用いただけます。スマート脳ドックのMRI検査完了後、ご自身のタイミングでPCまたはスマートフォンからオンラインで受検可能です（所要時間：約15分）。結果はスマートドックのマイページに反映され、過去の結果との経年比較もご確認いただけます。

紹介ページ：https://smartdock.jp/docks/nouknow

検査メニュー例：

・脳疾患、脳萎縮、認知機能の3点確認セット：スマート脳ドック、脳健康度AI解析（MVision health）、のうKNOWのセット

脳MRI/MRA、脳健康度AI解析（脳萎縮、白質病変）、認知機能チェックを一度に受診・受検いただけるメニューです。脳の疾患、構造変化、認知機能を多角的にご確認いただけます。

費用：34,100円（税込）

※保険適用外

※上記以外でも「スマート脳ドック」に追加費用1,650円（税込）で「のうKNOW」を追加可能

■ スマートドックについて

「スマートドック」は、医療機関のMRIやCTの非稼働時間を活用することで、全国の消費者がリーズナブルかつ短時間で受診可能となるシェアリングエコノミー事業です。主力サービスであるスマート脳ドックは、脳動脈瘤や脳梗塞、脳腫瘍などの自覚症状のない脳の異常を早期に発見可能な頭部MRIおよび頭部・頸部MRAの検査です。

ウェブ上で予約と問診票の事前登録を行い、受診結果をパソコンやスマートフォンで確認できるため、医療施設の滞在時間を短縮し、受付からお帰りまで約30分で完了するのが特長です。撮影された画像は、放射線科専門医と脳神経外科専門医によるダブルチェックを行っています。万が一異常が確認された場合も、結果に応じて専門の医療機関をご紹介いたします。

スピーディーな検査と継続しやすい価格（税込24,750円）で、2026年2月末時点で累計17.3万件の検査を実施し、導入している医療施設は315施設にのぼります。

「スマートドック」サービスサイト https://smartdock.jp/

■ エーザイ株式会社について

エーザイ株式会社は、患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献する「ヒューマン・ヘルスケア（hhc）」を企業理念とし、この理念のもと、人々の「健康憂慮の解消」や「医療較差の是正」という社会善を効率的に実現することをめざしています。グローバルな研究開発・生産・販売拠点ネットワークを持ち、戦略的重要領域と位置づける「神経領域」「がん領域」を中心とするアンメット・メディカル・ニーズの高い疾患領域において、革新的な新薬の創出と提供に取り組んでいます。

2021年4月よりスタートした中期経営計画「EWAY Future & Beyond」では、当社が貢献すべきヘルスケアの主役を医療領域のみならず日常領域で生活する人々にまで拡大しています。サイエンスとデータに基づくソリューションを創出し、他産業との連携によるエコシステムの構築を通じて、人々の「生ききる」を支えるhhc eco（hhc理念＋エコシステム）企業へと進化することをめざしています。

所在地 ：東京都文京区小石川4-6-10

事業内容 ：医薬品の研究開発、製造、販売および輸出入

ホームページ：https://www.eisai.co.jp

■ 株式会社ユカリアについて

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容 ： 医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ： https://eucalia.jp/