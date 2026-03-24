マテリアルグループ、イギリスのメディアFinancial Timesのアジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026に日本のPR会社として唯一選出

マテリアルグループ株式会社

クライアントのコーポレートコミュニケーションからマーケティングコミュニケーションまでを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：青崎曹 以下：マテリアルグループ）は、イギリスのメディアFinancial Timesと、世界最大級の統計データ市場調査のStatistaが共同で公表するHigh-Growth Companies Asia-Pacific 2026において、日本のPR会社として唯一、アジア太平洋地域の高成長企業500社のうちの1社に選出されました。

High Growth Companies Asia-Pacificとは

「High-Growth Companies Asia-Pacific」は、イギリスの経済紙Financial Timesと世界最大級の統計・市場データプラットフォームStatistaが共同で実施する、アジア太平洋地域における高成長企業を対象とした国際ランキングです。2018年より毎年発表されており、今年で第8回目の公表となります。オーストラリア・中国・香港・インド・インドネシア・日本・マレーシア・ニュージーランド・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾・タイ・ベトナムの14カ国・地域を対象に、2021年から2024年にかけての売上高年平均成長率（CAGR）に基づき、上位500社を選出しています。

ランキング公式ページ

https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする。）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/101_1_72e4b61e02063fc387d00b5802e6a8a5.jpg?v=202603240951 ]

〈グループ会社〉 ※事業セグメント順

株式会社マテリアル（PR 事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR 広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社マテリアルデジタル（デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援）

株式会社 Bridge（インターネット広告事業、SEO コンサルティング事業）

株式会社 CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社 PRAS（スタートアップを中心とした PR 活動支援事業）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援）

株式会社トレプロ（ソーシャルメディアマーケティング事業）