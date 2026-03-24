愛知県美浜町が引越しピーク時期に合わせ不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

愛知県美浜町（町長：八谷 充則）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2026年4月1日（水）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、美浜町の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

美浜町では、町民の高齢化に伴い家庭ごみの搬出が困難になっていることを課題と感じておりました。また、町民に向けたリユース活動においても、周知・啓発の必要性を感じており、リユース施策の導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、美浜町がマーケットエンタープライズに働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ155万人（2025年6月末日時点）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■美浜町の課題と「おいくら」による解決策

美浜町では、知多南部クリーンセンター及び知多南部広域環境センターへの自己搬入にて粗大ごみ回収を行なっており、大型品や重量のあるものでも、町民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があります。「おいくら」を通じて買取を依頼すれば、最短で当日の不要品売却・受け渡しが可能となります。なお、町民のサービス利用はもちろん、町の費用負担もありません。

■今後について

4月1日（水）13時00分（公開時間が前後する可能性があります）に美浜町ホームページ内「ごみ・リサイクル>ごみと資源の分け方・出し方>粗大ごみ」のページへ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。美浜町と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という手軽なリユース手段が町民に認知されれば、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、町民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■愛知県知多郡美浜町

美浜町は、愛知県知多半島の南部に位置し、東を三河湾、西を伊勢湾に囲まれた自然豊かな町です。海岸部には砂浜が広がり、丘陵地では温暖な気候を活かしたみかん栽培や花き園芸、両湾の恵みを受けた漁業が盛んです。歴史面では源義朝ゆかりの「野間大坊」などの史跡が点在し、県内最古の「野間埼灯台」は町のシンボルとして親しまれています。交通面では、2005年に隣接する常滑市に中部国際空港が開港したことで、空港まで約25分でのアクセスが可能となり、県外からの利便性が飛躍的に向上しました。名鉄各線や幹線道路等の交通基盤も整っており、豊かな自然景観と歴史遺産、そして優れた広域アクセスが調和する魅力的な町土となっています。

人口：20,185人（男性10,006人、女性10,179人）（2026年1月31日）

世帯数：9,104世帯（2026年1月31日）

面積：46.20平方キロメートル（2026年1月31日）

ウェブサイト：https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。美浜町の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で319にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/