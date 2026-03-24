TMN、NECと飲料自販機への電子マネー導入で連携

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（本社：東京都中央区、代表：大高 敦、以下TMN）は、飲料自動販売機への電子マネーの導入で日本電気株式会社（以下 NEC）との協業を拡大します。2026年3月に導入を開始しました。

TMNは、NECが提供するペイメントプラットフォーム「マルチサービスゲートウェイ（以下、MSGW）」の一部としてTMNの電子マネーサービスを提供します。TMNとNECは同スキームで2018年から協業しており、これまでに金融機関など複数の案件で連携し、一体として決済サービスを提供してきた実績があります。両社は本件を皮切りに、協業を加速させ「MSGW」のクラウド型電子マネーサービスをさまざまな領域に拡大していく方針です。

国内では近年、消費者のキャッシュレス利用の拡大が進み、飲料自動販売機においても電子マネーを含む多様な決済手段への対応ニーズが高まっています。一方で飲料自動販売機のキャッシュレス対応は、決済端末・ネットワーク・保守運用の整備などが複合的に関わるため、導入・運用の負担が課題となっていました。

TMNは、決済接続の簡略化と運用の効率化を支援することで、自動販売機業界におけるキャッシュレス対応の加速に貢献します。

クラウド型決済で導入コストの低減と拡張性の向上を実現

MSGWがこれまで主に提供していたローカル処理型の電子マネー決済サービスと比べ、TMNのクラウド型サービスは端末価格などの導入コストを大幅に低減できるほか、導入後も消費者ニーズの変化や事業者の新規施策に柔軟かつスピーディーに対応できる拡張性が特徴です。

クラウド型電子マネー決済サービスの開発は、参入障壁が高くTMNは国内でも数少ないクラウド型電子マネーサービス提供企業のうちの1社です。

TMNは、NECと協業することで、大規模展開を見据えた運用性を強化しキャッシュレス社会の「公器」として安心・安全で便利な消費社会の創出に貢献していきます。

NECについて

NECは、125年の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

MSGWについて：https://jpn.nec.com/e-payment/index.html

トランザクション・メディア・ネットワークスについて

決済インフラを基盤にデータを活用した流通支援を行う会社です。国内で初めてクラウド型電子決済を商用化して以来、電子マネーを中核に、クレジットカードやQR・バーコード決済など多様な決済手段を一括接続できるゲートウェイ事業(https://www.tm-nets.com/service/thinclient/)を展開。現在はスーパーやドラッグストアなど幅広い業態で導入され、110万台超の端末が接続、年間約4.9兆円の決済を支える基盤を築いています。

この決済ネットワークを活かし、クラウドPOSやハウスプリペイドなどを通じて購買データを収集・統合・分析する「情報プロセシング事業(https://www.tm-nets.com/service/info-processing/)」を推進。流通小売事業者の販促最適化や収益改善を支援しています。

＜会社概要＞

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

代表者：代表取締役 大高 敦 （グロース市場：5258）

本社所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階

事業内容：電子決済サービスの開発及び提供

情報プロセシングサービスの開発及び提供

設立：2008年3月

資本金：61億6510万円（2025年3月末時点）

URL：https://www.tm-nets.com/

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