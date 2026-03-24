国立健康危機管理研究機構様のPC調達案件を一部受注

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、国立健康危機管理研究機構様が実施したPC調達に関する入札案件において、調達対象の一部について受注したことをお知らせいたします。

1. 受注の背景

近年のデジタル化に伴い、公共機関や学術機関においても、安定したIT基盤の構築や信頼性の高いIT環境の整備が求められています。

本案件は、国立健康危機管理研究機構様の業務環境の最適化を目的としたPC調達の一部であり、仕様要件への適合性などが評価されたことにより、今回の受注に至りました。

引き続き当社は、公共分野向け支援体制の強化を図り、システム開発とIT基盤環境の両面から、公共・学術・文教機関など、お客さまの業務効率化や最適化に貢献してまいります。

2. 公共分野およびIT基盤分野における当社実績について

当社は、官公庁、自治体、エネルギー供給事業、航空宇宙事業など、多岐にわたる公共システムの開発実績を持っています。最新のデジタル技術やAIなどを活用したシステム構築の提案から運用・保守まで、公共分野の業務効率化やDX化を幅広く支援します。

公共 ： https://www.needswell.com/service/infrastructure/

また、業務系システム開発に加え、ハードウェア、ネットワーク、クラウドを含むIT基盤全体を対象としたサービスも提供しています。サーバ・クラウド環境の設計・構築・運用をはじめ、オンプレミス環境やネットワーク、セキュリティ領域に至るまで、お客さまの業務特性や利用目的に応じて、安定性・信頼性・可用性を重視したIT基盤の整備を支援しています。

IT基盤 ： https://www.needswell.com/service/it_infrastructure

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com