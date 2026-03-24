TikTok発・音楽流通革命へ「玉光堂 MUSIC ROOM」始動

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、SNSマーケティング支援事業の一環として、株式会社玉光堂（本社：東京都港区、以下「玉光堂様」）のTikTok公式コンテンツアカウント「玉光堂 MUSIC ROOM」の立ち上げおよび運用支援を開始いたしましたのでお知らせいたします 。

1.取り組みの背景

近年、音楽ヒットの起点が「SNS」に完全シフト現在、音楽ヒットの創出は従来のテレビ・ラジオ・店頭から、TikTokを中心としたショート動画プラットフォームへ完全に移行しています。

実際に、TikTok発の楽曲がチャート上位を席巻するケースが急増しており、「バズを生み出す力」＝「売上を生む力」へと直結する構造が確立されつつあります。

当社はこの構造変化を捉え、SNSを起点に“ヒットを設計する”マーケティングモデルの構築を推進しております。

2.TikTokアカウント「玉光堂 MUSIC ROOM」について

新たに開設されたTikTokアカウント「玉光堂 MUSIC ROOM」は、

「30秒で新しい音楽と出会う」

をコンセプトに、短尺動画を通じて音楽の魅力を発信する音楽紹介メディアとして運営されています。主なコンテンツとして、以下のような企画を展開してまいります。

- 最新トレンドを紹介する「週間チャート」- 新譜・注目アーティストの紹介- 世代を超えて楽しめる「懐かしの名曲」特集- CDショップ独自の視点による音楽セレクション

TikTokユーザーを中心とした若年層に対して、楽曲の魅力を強く訴求するとともに、音楽との新たな出会いの場を提供してまいります。

※アカウントURL: https://www.tiktok.com/@gyokkodo_music

3.当社の強み「SNS×コンテンツ×マネタイズの一体運用」

当社は、本プロジェクトにおいて、

TikTokコンテンツの企画・制作支援

TikTok広告の運用

アカウントグロース支援（フォロワー獲得施策）

SNSマーケティング戦略の全体設計

を一体で提供し、

「バズを売上に変換する仕組み」を実装してまいります。

これは単なる運用支援ではなく、“ヒット創出インフラ”の構築に位置付けております。

4.今後の展開

当社は、TikTokをはじめとするショート動画プラットフォームを活用したマーケティング支援を重点成長領域と位置付けております。

今後は、音楽コンテンツの情報発信にとどまらず、

- SNSからECや店舗販売への送客- TikTok広告と連動したプロモーション展開- アーティストリリースイベントなどの企画

など、SNSを起点とした新たなエンターテインメントマーケティングモデルの構築を進めてまいります。

当社は今後も、音楽・出版・アニメ・ゲームなどのコンテンツ産業においてSNSマーケティング支援事業を拡大し、デジタル時代における新たなコンテンツ流通モデルの創出に取り組んでまいります。