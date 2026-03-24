２０２６年３月２１日 日本経済新聞朝刊に企業広告を出稿・掲載

阿部興業株式会社

当社は、1945年の創業以来、木製ドア・建具・造作家具のエキスパートとして歩んで来ました。

木に特化したドア製品を手がける企業として、今後も木の持つ価値を最大限に活かしながら、持続

可能な社会の実現と豊かな空間づくりに貢献してまいります。

特集 「Wood for Wellbeing」 ～ 木材活用、森林循環で叶える豊かな社会へ ～

2026年3月21日付 日本経済新聞全国版掲載

1945年創業の当社は「木に特化したドアの会社」です。91年に木製防火ドアでの国内生産

第１号認定を取得して以来、「木」の意匠性と安全性の両立を追求し続けてきました。

当社の技術の粋を結集した「特定防火設備、防火設備」の認定を取得した新しいブランド

「sa-fire」を発信。多くのホテルやレジデンスなどで採用頂いています。また、2000年より

FSC認証材を使った木製内装ドア「クルード」、のちに国産材の「森のかおり」を開発・販売

するなど、持続可能な森林循環と木の価値を次世代につないでいきます。

阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。

そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。

社長メッセージ