新橋×赤坂のサウナが夢のコラボ！「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」開催決定！

株式会社センチュリオンインターナショナル

東京都心のビジネス街に位置する男性専用サウナ施設「ライオンサウナ新橋」と「サウナリゾートオリエンタル赤坂」は、2026年4月1日（水）から5月6日（水）までの期間、共同企画「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」を開催いたします。

本企画は、物理的な距離の近さを活かした「サウナハシゴ」を提案し、都心のサウナ文化をさらに盛り上げることを目的としています。

期間中は、両施設の看板熱波師が互いの施設でパフォーマンスを行う「共演アウフグース」や、オリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーなど、サウナ好きの皆様にお楽しみいただける多彩なコンテンツをご用意しております。

●開催概要

・イベント名：TOKYO SAUNA TRIBE 2026

・開催期間：2026年4月1日（水）～ 5月6日（水）

・実施会場：

- ライオンサウナ新橋（東京都港区新橋２丁目１５－１４）

- サウナリゾートオリエンタル赤坂（東京都港区赤坂３丁目１９－３）

・対象：男性専用（※両施設とも男性専用施設となります）

●企画の背景と目的

新橋と赤坂という、多くのビジネスマンが行き交う街に位置する両施設。

日々の疲れを癒やす場として親しまれている2つのサウナが手を取り合い、「サウナハシゴ」という新

たな楽しみ方を提案します。

また、施設を支える「熱波師」の魅力をより多くの方に知っていただくための取り組みでもあります。

今回が初の共同開催！第2弾以降も継続的に実施していきながら、サウナ市場全体の活性化に少しでも

貢献できればと思っております。

●実施会場

両施設はそれぞれ異なる個性を持っており、ハシゴすることで多様なサウナ体験をお楽しみいただけま

す。

【ライオンサウナ新橋】

激熱のロウリュが楽しめる「獅サウナ」と、キンキンに冷えたシングル水風呂が魅力。仕事終わりの休

息にぴったりなサウナです。

【サウナリゾートオリエンタル赤坂】

100℃を超える超高設定サウナと、シルキーシングル水風呂を完備。クイックにリフレッシュしたい方におすすめです。

●イベント内容

１. 共演アウフグース（熱波イベント）

互いの施設の看板熱波師を「ゲスト」として派遣し合う、プレミアムな実演イベントです。

合同MCによる施設トークを織り交ぜたライブパフォーマンスを実施します。

参加者全員に限定ステッカーをプレゼントさせていただきます。

開催日程

期間中の毎週水曜日（4/1, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6）の18:00および20:00

１. 赤坂 4月1日（水）18:00 / 20:00

２. 新橋 4月8日（水）18:00 / 20:00（各回定員15名）

３. 赤坂 4月15日（水）18:00 / 20:00

４. 新橋 4月22日（水）18:00 / 20:00（各回定員15名）

５. 赤坂 4月29日（水）16:00 / 18:00

６. 新橋 5月6日（水）18:00 / 20:00（各回定員15名）

２. スタンプラリーと抽選会

2施設を巡ってスタンプを集めると、オリジナルステッカーをもれなくプレゼント！

さらに、今回のコラボイベント限定のオリジナルグッズが当たる抽選会にも応募することができます。

３. 限定グッズの販売

両施設コラボの限定デザインのフェイスタオルやキーホルダーを販売いたします。

４. 花王「サクセス」による特別協賛

花王株式会社の「サクセス」ブランドの協賛により、期間中、各施設内でシャンプー・コンディショナーを体験することができます。

・サウナリゾートオリエンタル赤坂：サクセス24

・ライオンサウナ新橋：サクセス RESIL

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社HIDANE

広報担当：鈴木 翔

メールアドレス：kakeru.suzuki@hidane.ne.jp