タイミー、全国選抜型3days Summer Job『次世代経営会議』を開催

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（本社：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、2026年7月3日（金）～5日（日）に2028年度卒業予定の学生を対象に、全国選抜型の3days Jobプログラム「次世代経営会議」を開催します。

本プログラムでは、急成長中の企業戦略を担うタイミーコアメンバーがメンターとして伴走。優秀な仲間とともに、3日間で事業拡大案を立案する実践型プログラムです。

背景・目的

当社は、ビジョン「一人ひとりの時間を豊かに」、ミッション「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のもと、スキマバイトサービス「タイミー」を提供しています。

現在当社は“第二フェーズ”に突入し、既存サービスの成長に加え、新規事業の創出を本格的に進めています。そのため、本プログラムでは単なるワークではなく、実際に当社が取り組むべき新規事業の立案に挑戦していただきます。

本プログラムの特徴

全国選抜30名限定

昨年はエントリー5,600名超から30名のみが参加。挑戦意欲の高い仲間と共に切磋琢磨できます。

リアルな経営課題に挑戦

「5年後に100億円を創出するための事業拡大案」をテーマに、戦略設計から実行計画までをチームで立案。

さらに、優れた事業戦略案は、特別インターンとして実際に事業化を目指すフェーズに進むチャンスがあります。

一昨年は、選抜された参加者がこの特別インターンに進み、現在経営層や事業責任者と共に本気で事業化に取り組みました。

単なる「アイデアコンテスト」ではなく、自分の構想がリアルに世の中に出るかもしれない実践型プログラムです。

メンター陣

戦略立案・事業成長を担ってきたトップレベルのタイミーコアメンバーがメンターとして3日間伴走します。

メンター陣の一部紹介

メンター１.：新規事業開発部 部長

2017年早稲田大学卒業後、ソフトバンク株式会社に入社。コンシューマー事業部にてセールス、人材マネジメント、代理店営業など多岐にわたる販路を担当し、数多くの社内賞を受賞。

2019年からは、不動産ベンチャーの創業メンバーとして参画。事業開発責任者として物件の調達からデザイン・設計・内装までを一気通貫で管掌する傍ら、企業との業務提携やパートナーシップ構築に向けた営業活動を牽引。

2021年に株式会社タイミーへ入社後は、フードカンパニー長を皮切りに、求人部部長、求人事業部部長、飲食ENT事業部部長といった主要部門の責任者を歴任。

2025年、求人事業開発部の立ち上げに伴い部長に就任。現在は、プロダクトやプライシングを中心とした新たな価値提供に向け、新商品の開発および事業成長をリードしている。

メンター２.：Business Development本部 Business Development室 M&Aアライアンスグループ グループマネージャー

2016年一橋大学卒業後、双日株式会社に新卒入社。ストラクチャードファイナンス部にて主にインフラプロジェクトのファイナンス組成に携わった後、全社のM&Aを統括するM&Aマネジメント室へ異動。M&A実務に加え、PMI（買収後の統合プロセス）における全社的な制度設計に従事。

2020年からはM&Aプラットフォームを運営するスタートアップに参画。M&Aアドバイザーとして手がけた案件が日本経済新聞に掲載されるなど実績を残す。その後、同社の経営企画部にて予実管理や人事制度設計などのコーポレート機能の強化を主導。

2025年、株式会社タイミーに入社。M&Aアライアンスグループの立ち上げとともにグループマネージャーに就任。

現在は、戦略的なM&Aの推進・実行を統括するとともに、グループ会社となったスキマワークス株式会社の取締役も兼任し、グループシナジーの最大化を牽引している。

昨年の参加者からの声

・これまでのインターンで間違いなく1番良かったです。本当に参加して良かったです。ありがとうございます。

・最高にしんどくて楽しい3日間でした！本当にありがとうございます！！

・すごく刺激をもらいました。人として成長できるように、いただいたフィードバックを改めて自分で咀嚼してみます。お世話になりました。

参加特典

MVPチーム：賞金100万円

MVP：賞金10万円（個人）

準MVP：賞金5万円（個人）

遠方からの交通費・宿泊費(前泊・後泊あり)を支給

3日間の飲食・懇親会込み

開催概要

その他イベント概要

- 日程：2026年7月3日（金）～5日（日）- 開催場所：株式会社タイミー 東京本社（東京都港区東新橋1丁目5－2 汐留シティセンター 35階）- 対象：2028年4月以降に入社可能な学生の方- - 社会に大きなインパクトを与える事業を創りたい方- - 戦略設計から実行まで経営者に必要なスキルを学びたい方- - 将来的には起業や経営ポジションに就くことを志している方- - 経営のプロセスを一貫して学び、成長と成功を導く力を身につけたい方- - 圧倒的なスピード感の中で大きなチャレンジをしたい方- - 既に起業をしている方 など- 募集人数：30名限定- 応募締切：2026年6月12日（金）23:59まで- 参加フロー：説明会→エントリーシート →人事面接→ 適性検査 → 最終面接→参加者決定

【選抜型】2day Job Timee’s BOOT CAMP

～「はたらく」の常識を覆せ。経営課題の突破口を創り出す次世代営業を体感せよ。～

本イベントでは、顧客の真の課題に対し、経営課題まで踏み込んだソリューションをチームで企画し、最終的に当社役員へプレゼンテーションしていただきます。 タイミーの営業の特徴である「現場の再構築・顧客共創・価値設計」の思考法に触れ、まさに経営課題を本質から突破する手応えが手に入る2日間です。 ワーク中は当社のコアメンバーがメンターとして各チームに密着し、皆さんのアウトプットを全力でサポートします。

- 開催日程 ：2026年6月27日（土）～28日（日）- 開催場所 ：株式会社タイミー 東京本社（東京都港区東新橋１丁目５－２ 汐留シティセンター 35階）- 対象：2028年度卒業予定の大学生・大学院生- - 高い成長意欲を持ち、プロフェッショナルとしての介在価値を追求したい方- - 売り切り型の営業ではなく、企業に伴走し経営課題まで踏み込んだコンサル営業に興味のある方- 募集人数 ：30名限定- 応募締切：2026年6月5日（金）23:59まで- 参加フロー：説明会→エントリーシート →人事面接 →適性検査→ 参加者決定※フローは予告なく変更になることがございます。- 補助・特典：- 当日の昼食は当社で用意いたします。- ご来社に伴う交通費は、弊社規定に基づき支給いたします。- 遠方(関東圏/海外除く)からオフィスへ来社される方は、宿泊費を前泊/後泊全額支給させていただきます。- 実施期間の2日間の昼食を提供させていただきます。

3days Job、2days Job応募フォームはこちら

https://timee-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=390229a1-9778-4809-af73-a235f444b098

皆様からのご応募お待ちしております。

■会社概要

設立：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード：215A

URL：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/