2026年3月18日（水）「ナチュラルセンス視察会 in 岩手」を実施！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は去る2026年3月18日（水）「ナチュラルセンス視察会 in 岩手」を開催し、合計12名の方に参加いただきました。

株式会社ナチュラルセンスは岩手県一関市を拠点に「本物の自然素材」にこだわり抜いた住まいづくりを展開する工務店。全国から志ある工務店経営者が集結し、展示場や施工現場、さらには同社の強みを支える教育・支援体制まで、余すことなく公開された視察会の様子をレポートします。

視察のメインとなった展示場では、一歩足を踏み入れた瞬間に広がる「空気感」が参加者を圧倒しました。同社が推奨する「無添加住宅」は、屋根や建材に本物の石（クールルーフ）を採用し、室内の壁面はすべて職人の手仕事による漆喰で仕上げられています。この徹底した素材へのこだわりが、来場者に対して言葉以上の説得力を持つ「商品訴求力」となっている点が強調されました。

また、集客面ではデジタルとアナログを巧みに融合させた戦略が披露されました。複数のビルダー

が並ぶ総合展示場において、センターハウスのスタッフとLINEグループで密に連携。来場者のアンケート情報がリアルタイムで各社の営業担当者に共有され、即座に現場へ駆けつけるスピード対応の仕組みにより、地方の限られた集客チャンスを確実に取り込む工夫が紹介されました。

視察後半の分科会では、同社の高いクオリティと信頼を支える「人づくり」の仕組みが明かされました。入社したスタッフにはまず、無添加住宅に関する深い専門知識を問う「無添加検定」の受検

を義務付けており、全社員が「プロとしての知識」を共有する土壌を整えています。

さらに、独自の「プランナー研修」による認定制度を設けることで、石や漆喰といった特殊な素材を活かすデザイン提案の標準化を実現しています。施工現場においても、監督や職人を対象とした「コンストラクター研修」を実施し、施工手順の細部までを徹底的にレクチャーしています。こうした「教育による品質の担保」が、結果として驚異的な紹介受注率や、SDGsにも通じる持続可能な家づくりへと繋がっていることが語られました。

JGBA代表理事の田島亮は、視察の締めくくりに「出会いは情報であり、その情報をいかに自社のカラーに合わせて取捨選択し、迅速に決断を下していくかが経営者の最も重要な役割である」と総括しました。参加者からは「大きい会社ではなく、地場の工務店で実施されてる珍しい取り組みが知れて勉強になりました」や「自社に近いコンセプトの他社が、どのようにお客様に訴求しているのか？自分たちの気付いてない新しいことに出会いたかったところ、たくさんの気づきをいただきました。」といった感想が寄せられ、これからの工務店経営における進むべき道筋を再確認する貴重な機会となりました。

■株式会社ナチュラルセンス

岩手県奥州市に本社を置き、漆喰や天然石、炭といった自然素材を厳選し、合成化学物質を極力排除した「無添加住宅」を提供する工務店。高い断熱・気密性能といった住宅の基本機能を備えつつ、時が経つほどに風合いが増す美しいデザインと、アレルギー体質の方でも安心して深呼吸できる空気の質にこだわっています。岩手県の風土に根ざし、住む人の健康と環境への優しさを両立させた、永く愛着を持って暮らせる住まいづくりを追求している企業です。

HP：https://naturalsense.jp/

2026年5月29日（金）「平松建工視察会 in 愛知」を開催決定！！

今回の視察先は、愛知県知多半島に根付いて創業55年、2023年リフォーム売上ランキング愛知県8位の実績を持つ株式会社平松建工（ウインググループ）です 。10年で売上7倍！グループ21.3億円！リフォーム売上10億の壁を突破した施策に迫ります。さらに講習会では平松社長より、採用・育成から多店舗・多事業展開、地域貢献に至るまでの具体的な成長戦略について詳しくお話しいただきます 。お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

お申込みページ：https://jgba.net/event/2026-5-29-seminar/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



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