三重県産木材を使用した空間や、おもちゃに触れながら学ぶ木育キッズスペース「的矢の杜（まとやのもり）」2026年4月1日オープン【グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

伊勢志摩国立公園に位置し、リアス海岸の的矢湾を見下ろす高台に立つオールインクルーシブホテル「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」（所在地：三重県志摩市磯部町的矢字笠取／総支配人：坂野 竜也）では、2026年4月1日（水）に、三重県産木材を使用した木育キッズスペース「的矢の杜（まとやのもり）」をオープンします。

「的矢の杜」の取り組みは、三重県、地域工房・貫じん堂、三重県在住のイラストレーター shanty（シャンティー）氏との連携により実現しました。子どもから大人までが木や木製品に触れ、木の良さや利用の意義を学ぶ「木育」（＊1）の考え方を取り入れ、“触れて・学んで・つくる”をテーマにした空間です。「森のひろば」「えほんの森」「まなびの壁」「つくる工房」の4つのスペースで構成され、ゴールデンウィーク期間には特別ワークショップも開催し、遊びながら木材や森への関心が深まる体験を提供します。そして、天候に左右されることなく木の温もりが心地よいスペースで、家族で過ごすひとときを提案します。

また、当ホテルは、「森林資源の循環利用」を推進して三重の森林を元気にするために、今後も三重県産材の利用拡大に取り組み、三重県の「木づかい宣言」（＊2）事業者へ登録を完了し、さらに三重県が取り組む「みえ森林教育ステーション」（＊3）の認定を受けました。

＊1 参考：木育：林野庁(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuiku.html)

＊2 参考：三重県｜木をつかう：三重県「木づかい宣言」(https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500014342.htm)

＊3 参考：三重県｜木をつかう：「三重の木づかい条例」が施行されました(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/m0116700065_00011.htm)

サービスの目的や背景

グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパでは、小学生を含むファミリー層が、お客さま全体の半数近くを占めており、家族旅行需要は重要なマーケットです。一方で、従来のお子さま向け施設においては、画一化や、地域性・サステナビリティの価値が伝わりにくいという課題もありました。そこで、今回の「的矢の杜」の新設においては、地域の木材資源を活用しながら、学びと滞在価値の両立を図る新たな取り組みとなりました。

また、ファミリー層のお客さまに向けて新客室「ファミリースーペリアルーム」の販売も開始します。

三重県産木材に触れながら学ぶ「的矢の杜」の特徴

天然蜜ロウワックスを用いたオリジナル木製おもちゃが揃う

1. 木の温もりに“触れる”「森のひろば」

「森のひろば」では、お子さまが直接手に触れ、木の温もりや質感を体感できるスペースを目指しました。床材や設置する木製おもちゃに三重県産木材を使用し、天然の蜜ロウワックスを塗布、おもちゃはホテルロゴを刻印したオリジナル仕様です。

ゆったりとしたスペースに「えほんの森」やおもちゃが並ぶ

2．木と森を知る読書スペース「えほんの森」

国内外の木や森をテーマにした絵本・児童書も取りそろえ、家族でゆったり過ごせる読書環境として整えました。大人にも懐かしい絵本を読みながら、木の温もりを感じながら過ごしていただけるスペースです。

shanty氏のイラストを展示

3. 木と森の生態系を遊びながら”学ぶ”「まなびの壁」

三重県の協力のもと、三重の木や森の育ち方を学べる「まなびの壁」を設置、遊びながら森林循環への理解を深められる構成にしました。

また、三重県伊勢市出身・志摩市在住のイラストレーターshanty（シャンティー）氏に、本企画のためにホテルの実際のプランをイメージしたイラスト「星空観賞と焼き芋体験」「ナイトプールと花火」を制作していただき、壁面に展示します。

木材の端材やどんぐりなどを用いて楽しく工作

4. 木材に触れて”つくる”を体験「つくる工房」

木材の端材、どんぐり、流木、海洋プラスチックごみなどを用意し、木工用ボンドで自由に制作できる工作体験を常設します。工具を使用しない工作の為、お子さまも安心して楽しめます。完成した作品は持ち帰り可能で、旅行の楽しい思い出を形に残せます。

GW限定プログラムを開催

「森のマイバッグづくり」で作るバッグ

5月4日（祝・月）、5日（祝・火）の2日間、地域工房・貫じん堂の木育インストラクターによる特別ワークショップ「森のマイバッグづくり」を開催します。このワークショップは、三重県産木材や自然素材を取り入れた体験型プログラムで、ジュートバッグに木の実や木片、シーグラスなどをグルーガンで取り付け、ナチュラルテイストのオリジナルバッグを作ります。参加でき、お気に入りのバッグを作ったあとは、お土産として持ち帰ることができます。

【イベント概要】

開催日：2026年5月4日（祝・月）、5日（祝・火）

時間：15：00～19：00

場所：木育キッズスペース「的矢の杜」

備考：各日先着50名限定、ホテル到着後にQRコードより申し込み

URL：https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/gw-workshop-2026/

ファミリー向け新客室「ファミリースーペリアルーム」も同時オープン

「的矢の杜」新設に合わせて、ファミリー向け新客室「ファミリースーペリアルーム」をオープンします。客室のベッドの配置はハリウッドスタイルで、ベッド下に引き出し式の子ども専用ベッドを設置することで、家族でゆったり就寝できます。また、靴を脱いで過ごせる設計で、くつろげる客室を目指します。乳幼児のお子さまに向けてベビーグッズを設置するため、手荷物で持参することなく、気軽に宿泊できます。また、ベビーバスとベッドガード貸出しサービスも用意しています。

また新たに、テーブルやクッションソファーを備え、そして壁面への投影が可能なプロジェクターを導入予定で、「的矢の杜」で遊んだあとは客室に戻り、家族で映像を見ながらのんびりと過ごせます。

お子さまが眠った後の夜の時間帯は、大人も一息ついて旅の余韻を楽しんでいただき、「子どもが楽しい」に加え、「大人も心地よくリラックスできる」客室滞在を提案します。

【客室概要】

販売開始：2026年4月1日（水）

設置用グッズ：オムツ用バケツ／踏み台／補助便座／幼児用いす／哺乳瓶用洗剤／オムツシート

貸出し用グッズ：ベビーバス／ベッドガード

URL：https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/family-offer/

地域資源を活かした体験価値創出に向けて

今回の取り組みは、三重県産木材の活用、地域企業との協業、地元クリエイターとの連携を通じて、地域循環と次世代教育をつなぐ試みの1つと考えています。同ホテルは今後も、地域資源を活かした体験価値の創出を通じて、滞在型リゾートの可能性を広げていきます。

【協力】

貫じん堂 https://kanjindo.jp/

イラストレーター shanty氏 https://shanty3.jimdofree.com/

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパは、2026年4月1日に開業2周年を迎えます。ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、コンセプト「地元の魅力あふれる街角のマルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始します。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。さらに、食の多様性に配慮したベジタリアンメニューを拡充。お子さまも楽しく召し上がれるようキッズメニューも充実しました。

コンセプトは、地元の魅力あふれる街角のマルシェ新シグネチャーメニューの「バーガー三種」（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなど、ベジタブルメニューも豊富新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

■グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

伊勢志摩国立公園に位置し、リアス海岸が織りなす風光明媚な風景を眺めながら、オールインクルーシブでゆったりとした滞在が楽しめます。朝夕のビュッフェでは、その土地ならではの食材を取り入れたシグネチャーメニューを楽しめるレストラン、温泉大浴場や湯上がりラウンジ、キッズスペースなどを完備し、旅のスタイルに合わせた滞在を提供しています。

夕朝食のビュッフェ、ラウンジでのアルコールを含むドリンク、温泉やアクティビティなどはすべて宿泊料金に含まれており、オールインクルーシブで滞在を満喫できます。

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料です。ランチの提供はありません。

伊勢志摩国立公園の豊かな緑に囲まれた絶景ロケーションリアス海岸と伊勢型紙をモチーフにしたスタイリッシュな客室ディナーには、松阪牛の伊勢赤みそ仕立て牛鍋も

【所在地】〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939番地6

【 TEL 】 03-6627-4731（予約センター）

【アクセス】近鉄鵜方駅から車で約15分 鵜方駅、ホテル間の無料送迎バス運行

【公式サイト】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらに Ennismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年3月24日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。